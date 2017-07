/ / / / THE KILLERS: Όλες οι λεπτομέρειες για το επερχόμενο album και δείγμα απο νέο κομμάτι

"Wonderful Wonderful" tracklist:

01. Wonderful Wonderful

02. The Man

03. Rut

04. Life to Come

05. Run for Cover

06. Tyson vs. Douglas

07. Some Kind of Love

08. Out of My Mind

09. The Calling

10. Have All the Songs Been Written





















Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της επερχόμενης πέμπτης δισκογραφικής τους δουλειάς αλλά και δείγμα απο ένα νέο κομμάτι. Ο διάδοχος του(2012) τιτλοφορείταικαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου.Παράλληλα οι Αμερικανοί παρουσίασαν το εξώφυλλο, το tracklist και δείγμα απο το νέο τους κομμάτι με τίτλοΠρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε απο το επικείμενο άλμπουμ μετά το" το οποίο μπορούμε να θυμηθούμε επίσης παρακάτω .