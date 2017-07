/ / / THE NEXT STEP QUINTET: Τετάρτη 12 Ιουλίου @ The Zoo feat. Tivon Pennicott

Next Step Quintet

Τετάρτη 12 Ιουλίου

@ The Zoo

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου, τουποδέχεται τουςκαι έναν από τους πιο ανερχόμενους Αμερικανούς σαξοφωνίστες, τονO Pennicott συμμετείχε σε ολόκληρο το άλμπουμ «2» των Next Step που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο από την Puzzlemusik και έλαβε εξαιρετικές κριτικές.Είναι η πρώτη φορά (και πιθανότατα η μόνη) που το άλμπουμ θα παρουσιαστεί live με την συμμετοχή τουο οποίος έρχεται στην Αθήνα, προσκεκλημένος των Next Step, ειδικά για την παρουσίαση του! Τετάρτη 12 Ιουλίου στο The Zoo στο Χαλάνδρι.Μία μέρα πριν, την Τρίτη 11 Ιουλίου οι Next Step θα βρίσκονται στην Κύπρο (μαζί με τον Tivon) όπου θα πραγματοποιήσουν μία ζωντανή εμφάνιση στο πλαίσιο του Aglanjazz Festival.Τοδημιουργήθηκε το 2011 από πέντε μουσικούς με κοινές επιρροές και όραμα. Αν και είναι ακόμα κάτω από τριάντα, έχουν κερδίσει τόσο κοινό όσο και κριτικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2016 κέρδισαν την πρώτη θέση στην κατηγορία «Μικρή μπάντα» στο διαγωνισμό τζαζ του Made in New York. Παρουσιάστηκαν επίσης στο Tribeca Performing Arts Center στη Νέα Υόρκη, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Ωνάση και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.Ο Αμερικανόςήταν ακόμα στο κολέγιο όταν ο Kenny Burrell τον κάλεσε για να συμμετάσχει στο κουιντέτο του. Μαζί με το θρυλικό κιθαρίστα της τζαζ, ο Pennicott εμφανίστηκε σε πολλές διάσημες μουσικές, τζαζ, σκηνές και φεστιβάλ, καθώς επίσης και στο live CD του Burrell “Be Yourself”.Μετά τη μετακόμιση του στη Νέα Υόρκη, το 2009, ο Tivon κέρδισε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό Thelonious Monk. Έπαιξε και ηχογράφησε με τους βραβευμένους με GRAMMY Gregory Porter (στα “Be Good” και “Liquid Spirit”) και την Esperanza Spalding.Το ντεμπούτο άλμπουμ του Pennicott, “Lover Of Nature” (2014, New Phrase Records), καταγράφει τους ραφινάτους μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, προβάλλοντας έναν παίκτη του οποίου η μουσική ωριμότητα εκτείνεται πολύ πέρα από την ηλικία του.Next Step QuintetΘοδωρής Κότσυφας – ΚιθάραΓιάννης Παπαδόπουλος – ΠιάνοΚωνσταντίνος Μάνος – ΚοντραμπάσοΒασίλης Ποδαράς –ΝτραμςGuestTivon Pennicott – ΣαξόφωνοInfoThe Zoo | Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6745375Πέμπτη 6 Ιουλίου| Έναρξη 22:00Είσοδος: 8 ευρώ με μπύρα