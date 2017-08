/ / / ARRAYAN PATH: Ανακοίνωσαν δύο νέα albums

"Dawn of Aquarius" tracklist:

1. Equilibrium

2. The Flower born of itself

3. Dark Daughter of the snake

4. The Hundred names of Kali Ma

5. So it shall be written

6. She who is primordial wisdom

7. Dawn of Aquarius

8. Cremation grounds

9. Empress (Reality of all the threes)

10. Lotus eyes

11. The Eleventh mantra

12. Guardian angel

13. Garland of skulls

Arrayan Path - "ΑΡΧΕΓΟΝΟΙ"

Ευχάριστα νέα απο τους. Η Κυπριακή μπάντα ανακοίνωσε όχι ένα αλλά δύο νέα άλμπουμ με το πρώτο να κυκλοφορεί τον ερχόμενο Νοέμβριο.Τοθα κυκλοφορήσει μέσω τηςστις 17 Νοεμβρίου και αποτελείται απο δεκατρία κομμάτια στα οποία συμμετέχουν ως gusets: ο), ο) και οπαίζοντας ούτι και ταμπουρά (yaylı tanbur).Χρέη μπασίστα στην εν λόγω κυκλοφορία αναλαμβάνει οκ.α.).Την μίξη και το mastering επιμελήθηκε οσταστο Σαν Μαρίνο, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οικαι οσταstudios στην Λευκωσία.Το εξώφυλλο, το οποίο βλέπετε παραπάνω, σχεδιάστηκε απο τονΑκολουθεί το tracklist:Οι Epic/Power metallers ανακοίνωσαν όμως και τον διάδοχο τουΠρόκειται για τοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2018 και σύμφωνα με τουςθα σηματοδοτεί την επιστροφή της μπάντας στον παλιό epic ήχο των πρώιμων χρόνων της.Όπως είναι φυσικό δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες για την επικείμενη κυκλοφορία μιας και βρίσκεται σε διαδικασία ηχογράφησης, παρουσιάστηκε όμως το εξώφυλλο, το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω, και ανακοινώθηκε πως πρόκειται για διπλό άλμπουμ καθώς και οτι σε όλα τα κομμάτια πίσω απο το drum kit θα βρίσκεται ο, ex-).Την σχεδίαση του εξωφύλλου ανέλαβε οκαι σύντομα αναμένονται περισσότερες πληροφορίες!