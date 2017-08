/ / / / ENTER SHIKARI: Νέο album έρχεται τον Σεπτέμβριο. Video για το νέο single "Live Outside"

"The Spark" tracklist:

1. The Spark

2. The Sights

3. Live Outside

4. Take My Country Back

5. Airfield

6. Rabble Rouser

7. Shinrin-yoku

8. Undercover Agents

9. The Revolt Of The Atoms

10. An Ode To Lost Jigsaw Pieces (in two movements)

11. The Embers













Οιανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Ο διάδοχος του(2015) τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.Την παραγωγή του ανέλαβε ο) και σύμφωνα με το βρετανικό συγκρότημα πρόκειται για το πιο μελωδικό και προσωπικό άλμπουμ της μπάντας μέχρι σήμερα.Παράλληλα με τις λεπτομέρειες της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς οιέδωσαν στη δημοσιότητα το video τουγια να πάρουμε μια πρώτη γεύση απο το επερχόμενο άλμπουμ! Δείτε το παρακάτω.