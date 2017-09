/ / / / / KREATOR: Επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με DECAPITATED και DAGOBA

Gods Of Violence European Tour 2018

KREATOR (Germany)

+ DECAPITATED (Poland)

+ DAGOBA (France)





Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 - Principal Club Theater @ Fix

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 - Piraeus 117 Academy





“Thrash Gods”Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Γερμανοί thrashers KREATOR, συγκαταλέγονται στην πεντάδα των all-time αγαπημένων συγκροτημάτων του Ελληνικού κοινού. Δεν είναι τυχαίο ότι με 14 άλμπουμ έχουν έρθει στη χώρα μας 13 φορές για συναυλίες, τις περισσότερες φορές και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και σε όλες ανεξαιρέτως γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό.Ο ηγέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής και βασικός συνθέτης, Mille Petrozza, είναι φανατικός φίλος της Ελλάδας και φροντίζει να το αποδεικνύει συνεχώς, έχοντας γυρίσει το video clip του “Betrayer” στο Ηρώδειο και στο Ρόδον Club, βάζοντας μπόλικο οπτικό υλικό από τις πορείες και τα επεισόδια που είχαν γίνει στην Αθήνα στο video clip του “Civilization Collapse” και το πρόσφατο άλμπουμ τους, το “Gods Of Violence”, είναι ουσιαστικά αφιερωμένο στην Ελληνική μυθολογία, τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος του.Η μεγάλη επιτυχία των KREATOR, συνοψίζεται στο γεγονός ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, σχήματα στον χώρο του metal, που έχουν κατορθώσει να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία σε δύο γενιές metalheads. Είναι πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν και -γιατί όχι- μεγαλούργησαν στα 80’s ή στα early 90’s και έχουν καταφέρει να έχουν τόσο δημοφιλή τραγούδια, τα οποία τα έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία δεκαπενταετία. Δηλαδή εκτός από τα “Flag Of Hate”, “Pleasure To Kill”, “Betrayer”, “Tormentor”, “Coma Of Souls” ή το “People Of The Lie”, ο κόσμος περιμένει με την ίδια αδημονία τα “Enemy Of God”, “Violent Revolution”, “Phobia”, “Hordes Of Chaos” ή το “Phantom Antichrist”.Έχοντας βγάλει και κυκλοφορήσει άλμπουμ - ορόσημα του thrash metal, όπως τα “Pleasure To Kill”, “Extreme Aggression” και το “Coma Of Souls”, πειραματίστηκαν με το industrial και το gothic, στα “Outcast” και “Endorama” και επέστρεψαν πολύ δυναμικά στις ρίζες τους, το 2001 με το “Violent Revolution” και τον κιθαρίστα των Φιλανδών WALTARI, Sami Yli-Sirnio, στην σύνθεσή τους. Έκτοτε, οι KREATOR γιγαντώνονταν άλμπουμ με το άλμπουμ και αποκτούσαν ακόμα μεγαλύτερο status όσο περνούσαν τα χρόνια, με αποκορύφωμα -ίσως- το γεγονός ότι με το πρόσφατο άλμπουμ τους, “Gods Of Violence”, έφτασαν μέχρι την κορυφή των Γερμανικών charts, κάτι παντελώς αδιανόητο μερικά χρόνια πριν.Κάθε συναυλία των KREATOR είναι λαϊκό προσκύνημα και το setlist τους, ικανοποιεί κάθε φανατικό οπαδό τους. Πόσο μάλλον όταν μαζί με τους KREATOR, θα εμφανιστούν οι Πολωνοί technical death metallers, DECAPITATED και οι Γάλλοι modern metallers DAGOBA.Οι Πολωνοί DECAPITATED ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1996 και είναι ένα από τα κορυφαία τεχνικά death metal σχήματα όλων των εποχών, που κατάφεραν να ξεπεράσουν τον τραγικό θάνατο του εκπληκτικού ντράμερ και ενός εκ των ιδρυτικών τους μελών, Witold “Vitek” Kieltyka (αδελφός του κιθαρίστα, βασικού συνθέτη και γενικά κινητήριου μοχλού της μπάντας, Waclaw “Vogg” Kieltyka), κυκλοφορώντας μία σειρά σημαντικών άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το πολύ δυνατό “Anticult”, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι της χρονιάς του διανύουμε. Μάλιστα, για κάποια χρόνια, πίσω από τα ντραμς, έκατσε ο Krimh, που τώρα παίζει στους δικούς μας, SEPTIC FLESH. Όσοι έχουν παρευρεθεί στις προηγούμενες εμφανίσεις τους στην χώρα μας, ξέρουν τι πραγματικά να περιμένουν!!!Τις συναυλίες θα ανοίξουν οι Γάλλοι DAGOBA, που επισκέπτονται για πρώτη φορά την χώρα μας και αισίως κυκλοφορούν το έβδομο άλμπουμ τους, με τίτλο “Black Nova”, μέσα στο φθινόπωρο, από την νέα εταιρία με την οποία υπέγραψαν πρόσφατα, την Γερμανική Century Media, έχοντας δημιουργήσει αρκετό “θόρυβο” γύρω από το όνομά τους, με το modern groove metal τους.Ως συνήθως, το “πακέτο” που συνοδεύει τους KREATOR είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και σε συνδυασμό με το πρόσφατο και εξαιρετικό στούντιο άλμπουμ τους, “Gods Of Violence”, καθιστά τις εκ νέου εμφανίσεις τους στην χώρα μας, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, απολύτως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ!!! Αν μη τι άλλο, το 2018 θα ξεκινήσει με πολύ δυναμικό τρόπο…Ώρα έναρξης: 19:30 - Τιμή εισιτηρίου:(Τα πρώτα 200 εισιτήρια) -(Λοιπή προπώληση) -(Ταμείο)Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTicket House / Musicland - Rover - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.viva.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Monsterville - Uncle Chronis TattooON-LINE: www.123tickets.gr