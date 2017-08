/ / / / Live Report: Los Almiros Festival - Day 1 (4/8/17)

Lafers… «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»

6ο Los Almiros Festival, Δάσος Κουρί, Αλμυρός Βόλου Μαγνησίας

3 - 5/08/2017





Ανταπόκριση, φωτογραφίες, videos: 'Νίκος Κολίτσης' for bbr

«Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε την Γην», παρήγγειλε ο «Θεός» της ροκ μουσικής στους απανταχού… Lafers και αυτοί το πήραν τοις μετρητοίς και «βούλιαξαν», κυριολεκτικά και μεταφορικά, το, στο πολυθεματικό, στον Αλμυρό Βόλου Μαγνησίας,, είτε ως επισκέπτες είτε ως κατασκηνωτές, ξεπερνώντας κάθε όνειρο προσδοκίας και συμμετοχής των διοργανωτών.Σεβόμενο τη «θεϊκή» ρήση, τοπροσέτρεξε και αξιοποίησε δεόντως, ως κασκαντέρ, για μία ακόμη φορά, το, για μοναδικές αεροπλανικές φωτογραφικές πτήσεις, αποκλειστικά videos και σχόλια, με otherside οπτική, στο μεγαλύτερο ροκ μουσικό φεστιβάλ του καλοκαιριού (μακράν του δευτέρου μέχρι στιγμής... και σ’ αυτό δε σηκώνουμε αντιρρήσεις).και ο Αμερικανός θρύλος, πρώην drummer των, (που εξαιρείται της κριτικής μας), αποτέλεσαν τη ραχοκοκκαλιά της δεύτερης (ουσιαστικά της official μουσικά πρώτης) μέρας της διοργάνωσης σταθμού στα φεστιβαλικά και όχι μόνο χρονικά της χώρας.σε ορισμένες στιγμές (και ήταν πολλές αυτές είναι η αλήθεια), η συμμετοχή, η ενεργητικότητα και οι απρόβλεπτες συναισθηματικές, λεκτικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις του πλήθους από το stage… μέχρι τη γέφυρα, τις σκηνές, … τον Αλμυρό και ακόμη πιο πέρα, ήταν κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν, όπως ήταν φυσικό, οι, oκαι οιμε εξαίρεση τη στιγμή που, γνωστός και μη εξαιρετέος, drummer νεόκοπου συγκροτήματος (oνόματα δε λέμε, υπολήψεις δε θίγουμε!), έκανε stage diving στο peak της συναυλίας των, αφήνοντας ξεκρέμαστο το πόστο του…, όλα ήταν μουσικά επενδυμένα, όπως αρμόζει σε αντίστοιχα φεστιβάλ στην καρδιά της Ευρώπης, με ορισμένα συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών απ’ το εξωτερικό, να έχουν additional ηχητική υποστήριξηοι Βολιώτεςμε το heavy stoner rock τους και κομμάτια απ’ το ομώνυμο self titled debut cd τους,οι street punk rockers, Αθηναίοι,, με εμπειρία σε μικρές και μεγάλες σκηνές, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που απέδειξαν, για μία ακόμη φορά, ότι διανύουν περίοδο παρατεταμένης φόρμας (εκφράζουμε τις αγνές ενστάσεις μας για τη σειρά που εμφανίστηκαν -αν δεν υπάρχει άλλος λόγος που δε γνωρίζουμε-, με τον ήλιο να μην έχει βασιλέψει ακόμα στο ξεκίνημά τους)οι Θεσσαλονικιείς, με το hard psychedelic rock τους και επιλεγμένες στιγμές απ’ τη δισκογραφία τους, ταξίδεψαν τουςσε ονειρικά μέρη με μοναδικό τρόποο Αθηναίος hip hopper,, που παρά το, κατά βάση, ροκ ακροατήριο, δημιούργησε κύματα ενθουσιασμού και θετικών αντιδράσεων, «βεβηλώνοντας» μουσικά και στιχουργικά από σκηνής, με τους συνοδοιπόρους του (plus), στηρίζοντας σε σημεία το punk attitude…. σε hip hop editionοι, από το φημισμένο, πλέον, Χιλιομόδι Κορινθίας, συντάραξαν συθέμελα το δάσος, σηκώνοντας «σύννεφα καπνού», σε μία από τις πιο απογειωτικές outdoor live εμφανίσεις τους, τιμώντας το σύνολο της δισκογραφίας τουςοι συνεχής προτροπές από μικροφώνου για ενίσχυση του φεστιβάλ από τους παρευρισκόμενους, με την αγορά ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από το χώρο της εκδήλωσης αλλά και από το πλούσιο merchandise του Los Almiros και των συγκροτημάτωντο επίπεδο, η ευγένεια, το χαμόγελο και η εν γένει καλοπροαίρετη διάθεση και συνεργασία των εθελοντών του φεστιβάλ σε όλα ανεξαιρέτως τα σημεία (Νίκο, special thanx για την άμεση ανταπόκριση)το laferbus, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετ’ επιστροφής, με προσιτό εισιτήριο και με δυνατότητα για ενδιάμεσους σταθμούς και η ύπαρξη ασθενοφόρου στο φεστιβάλείναι επιτακτική η ανάγκη η αληθινή οικολογική συνείδηση έργω, ιδίως όταν αφορά σε φεστιβάλ στη φύση, με, ως επί το πλείστον, ανθρώπους νεαρής ηλικίας, ν’ αποτελέσει προϋπόθεση και όχι ζητούμενο και η αλληλεγγύη και η υποστήριξη να είναι μέρος της καθημερινότητας του καθενός στην πράξη και όχι ιδεολογική θεωρητική επίφασηη ελεύθερη είσοδος (χωρίς χορηγούς και διαφημίσεις) και η ελεύθερη κατασκήνωση, με τις απαραίτητες υποδομές, σε μία μαγευτική τοποθεσία ενός αισθητικού δάσους (Natura 2000), με σπάνια είδη ενδημικών πουλιών και θηλαστικών, με ανθρωπογενείς λιμνούλες, αθλητικές και παιδικές εγκαταστάσεις και ανενεργές σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί «τι έγινε κείνο το τρένο που έβλεπε… τους άλλους Lafers να περνούν;», οι αμμουδερές παραλίες σε κοντινές χιλιομετρικά αποστάσεις, η σύγχρονη κωμόπολη του Αλμυρού, η δυνατότητα για ποδήλατο και πεζοπορία από και προς τον Αλμυρό, οι κοντινές και σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό, κυκλικές εντυπωσιακές λίμνες Ζερέλια, κοντά στο δημοτικό διαμέρισμα της Ευξεινούπολης (Χρήστο, special thanx), μοναδικές στο είδος τους στην Ελλάδα, με πρόσφατα ανακαλυφθέντα προϊστορικό οικισμό και Μουσείο, γιατί Μαγνησία… δεν είναι μόνο ο Βόλος, το Πήλιο και οι Σποράδες!