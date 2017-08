/ / / / Live Report: Los Almiros Festival - Day 2 (5/8/17)

Lafers… «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε»

6ο Los Almiros Festival, Δάσος Κουρί, Αλμυρός Βόλου Μαγνησίας

3-5/08/2017





Οtherside Live Report









2nd Day

Crowd Surf:

Soundcheck:

Highlights:

Too bad to be true:

Bonus tip:

Η θεϊκή παραγγελιά εισακούστηκε και τη δεύτερη μέρα του, στο πολυθεματικό Δάσος Κουρί, στον Αλμυρό Βόλου Μαγνησίας (από 3 μέχρι 5 Αυγούστου) και οι Lafers, ως δια μαγείας, έγιναν ακόμη περισσότεροι και απ’ τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου με προορισμό τη Χαλκιδική απ’ τη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο!Τοπάντως, αφού «επιβίωσε» απ’ την πρώτη μαγική νύχτα, επιστράτευσε, για μία ακόμη φορά, τις υπηρεσίες του, με νέες ακροβατικές φωτογραφίες, αποκλειστικά videos και σχόλια, με otherside οπτική, στο μεγαλύτερο ροκ μουσικό φεστιβάλ του καλοκαιριού.από την Ιταλία,καιαπό τη Γερμανία (εξαιρούνται της κριτικής μας μαζί με τους Ιταλούς), ήταν οι φιλοξενούμενοι της τρίτης μέρας… του Αγίου Βαρθολομαίου (ουσιαστικά της official μουσικά δεύτερης), σε μία διοργάνωση που τη 12η νυχτερινή του Σαββάτου έφτασε στο peak της, σε συμμετοχή κόσμου, παγιώνοντας το φεστιβάλ στην κορυφή των καλοκαιρινών events της χρονιάς!οι fans διαφορετικών ακουσμάτων όλων των συγκροτημάτων, άγγιξαν το απόλυτο σε συμμετοχή και ενεργητικότητα (ή τουλάχιστον όση τους είχε απομείνει απ’ τις προηγούμενες μέρες), με τα περισσότερα credits να πηγαίνουν στους αντίστοιχους των, στη συναυλία των οποίων έγινε το απόλυτο red alert…μετά τη αναφορά της πρώτης μέρας για το «ατόπημα» του μακρυμάλλη ηχολήπτη (άντε τώρα να βρείτε ποιον εννοούμε…), όλοι αυτή τη φορά ήταν στις προβλεπόμενες θέσεις τους και το αποτέλεσμα ήταν ακουστικά άρτιο, ακόμα κι όταν χρειάστηκε… ο Σίσυφος, για την έλευση… των Γερμανών που, κυριολεκτικά και μεταφορικά, άλλαξαν τα πάντα on stage, πριν το set τους!οι Αλμυριώτες, που εγκαινίασαν τη 2η μέρα, με το hip hop τους, επενδυμένο σε σημεία με σύγχρονες μουσικές, ικανοποιητικό flow και αξιοσημείωτους στίχους (εξαιρετικό και διαχρονικό ταυτόχρονα το αυτοσχέδιο… promo teaser, ως moto του Αlmiros Fest, «για τον Αλμυρό που μπήκε στο χάρτη…», γιατί… «τα καλύτερα ήρθαν, θα φύγουν, μα πάντα θα έρχονται...»«Είναι το Los, είναι το Los, είναι το Los... Almiros...»οι Αθηναίοι underground rappers, που δημιούργησαν γηπεδική ατμόσφαιρα, με τη Μαρίνα on the decks, σε oldschool μουσική παραγωγή, να δίνει χρώμα στα κομμάτια και τον Εxplicit στα μικρόφωνα (όχι όμως μόνο), με τα κομμάτια να προέρχονται, κατά βάση, από το album «Μηχανές» (2012)οι Aθηναίοι(με τον τελευταίο τους δίσκο να έχει και την υπογραφή της Los Almiros Records), που τραγούδησαν για όλους τους «Rebel Artists», με το γνωστό blues/southern/folk ύφος τους, με δεύτερη γυναικεία φωνή και πολλά όργανα επί σκηνής, αλλά… έχασαν στα σημεία απ’ τον junior «» Μιχάλη, το μελλοντικό τραγουδιστή, κιθαρίστα ή ντράμερ του συγκροτήματος. Ο super talented star πιτσιρικάς (υιός του τραγουδιστή του group), σε διπλό encore παρακαλώ, χαιρέτησε το πλήθος των χιλιάδων ημίθεων, με… ύφος χιλίων καρδιναλίων, όπως αρμόζει άλλωστε στη θέση του και πρόσφερε την απόλυτη viral στιγμή ολόκληρου του! (sorry guys!)οι, επίσης, Αθηναίοι, σε μία απ’ τις καλύτερες συναυλίες της 18χρονης πορείας τους (σύμφωνα με δήλωσή τους), σάρωσαν ό,τι βρήκαν στο πέρασμά τους, άμα τη εμφανίσει τους, με τον ουρανό και τη γη να φλέγονται σ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους και τους Lafers, να συμμετέχουν απ’ άκρη σ’ άκρη, ψυχή τε και σώματι, σε παλιές και νέες επιτυχίες… (αφού δεν έπεσε…η γέφυρα, δε θα πέσει ποτέ!)τα πολλά και διαφορετικά t-shirts των θεατών του φεστιβάλ, από… μέχρι(για να εστιάσουμε στη εξειδίκευσή μας, την ελληνική σκηνή), γεγονός εξόχως ενθαρρυντικό για τη νέα γενιά των ελληνικών συγκροτημάτωνοι) από την Ορεστιάδα, που στο Lake Stage, παρέσυραν τους πάντες στο δικό τους ξεχωριστό πάρτι ανάμεσα στους κατασκηνωτέςlast, but not least, o Δήμαρχος του Αλμυρού, που απ’ τη στιγμή που οι διοργανωτές του φεστιβάλ, τον ευχαρίστησαν γραπτά (μαζί με τους ανθρώπους του Δήμου και τους συλλόγους της περιοχής), εμείς δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και να μη σημειώσουμε, με την αντίστοιχη απόδοση συγχαρητηρίων, πώς επειδή, ειδικά στην εποχή μας, τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…Επαναλαμβάνουμε από την πρώτη ανταπόκριση, για τους new bbr lafers…, γιατί «η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως…»οι συνεχείς προτροπές από μικροφώνου για ενίσχυση του φεστιβάλ από τους παρευρισκόμενους, με την αγορά ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από το χώρο της εκδήλωσης αλλά και από το πλούσιο merchandise του Los Almiros και των συγκροτημάτωντο επίπεδο, η ευγένεια, το χαμόγελο και η εν γένει καλοπροαίρετη διάθεση και συνεργασία των εθελοντών του φεστιβάλ σ’ όλα ανεξαιρέτως τα σημείατο laferbus, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετ’ επιστροφής, με προσιτό εισιτήριο και με δυνατότητα για ενδιάμεσους σταθμούς και η ύπαρξη ασθενοφόρου στο φεστιβάλείναι επιτακτική η ανάγκη η αληθινή οικολογική συνείδηση έργω, ιδίως όταν αφορά σε φεστιβάλ στη φύση, με, ως επί το πλείστον, ανθρώπους νεαρής ηλικίας, ν’ αποτελέσει προϋπόθεση και όχι ζητούμενο και η αλληλεγγύη και η υποστήριξη να είναι μέρος της καθημερινότητας του καθενός στην πράξη και όχι ιδεολογική θεωρητική επίφασηη ελεύθερη είσοδος (χωρίς χορηγούς και διαφημίσεις) και η ελεύθερη κατασκήνωση, με τις απαραίτητες υποδομές, σε μία μαγευτική τοποθεσία ενός αισθητικού δάσους (Natura 2000), με σπάνια είδη ενδημικών πουλιών και θηλαστικών, με ανθρωπογενείς λιμνούλες, αθλητικές και παιδικές εγκαταστάσεις και ανενεργές σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί «τι έγινε κείνο το τρένο που έβλεπε… τους άλλους Lafers να περνούν;», οι αμμουδερές παραλίες σε κοντινές χιλιομετρικά αποστάσεις, η σύγχρονη κωμόπολη του Αλμυρού, η δυνατότητα για ποδήλατο και πεζοπορία από και προς τον Αλμυρό, οι κοντινές και σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό, κυκλικές εντυπωσιακές λίμνες Ζερέλια, κοντά στο δημοτικό διαμέρισμα της Ευξεινούπολης (Χρήστο, special thanx), μοναδικές στο είδος τους στην Ελλάδα, με πρόσφατα ανακαλυφθέντα προϊστορικό οικισμό και Μουσείο, γιατί Μαγνησία… δεν είναι μόνο ο Βόλος, το Πήλιο και οι Σποράδες!