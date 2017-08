/ / / / / / / / / Live Report: Τυχερόκ Festival (20/08/17)

20ο Τυχερόκ Fest ’17 (Νεολαίας Τυχερού Έβρου)

20 Αυγούστου 2017





Otherside Live Report

«Νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερός, σ’ ευχαριστώ!»











Crowd Surf:

Soundcheck:

Highlights:

Bonus tip:

Extra bonus tip:

















Ανταπόκριση, φωτογραφίες, videos:

'Νίκος Κολίτσης' for bbr

for

Επετειακό ήταν το φετινό(της Νεολαίας Τυχερού Έβρου), που συμπλήρωσε αισίως 20 χρόνια ζωής και τοτίμησε δεόντως τα γενέθλια του θρυλικού αυτού φεστιβάλ (20-08-17), στο βορειότερο και ανατολικότερο «άκρο» της Ελλάδας και της Ευρώπης.Χίλια χιλιόμετρα από την Αθήνα, το, με τον «τυχερό»ν’ αναλαμβάνει ν’ ανάψει τα κεράκια της τούρτας και δώρα otherside φωτογραφίες και αποκλειστικά videos από τους «εορτάζοντες» (με σειρά εμφάνισης)και, ταξίδεψε σ’ ένα από τα καλύτερα μουσικά events του καλοκαιριού στην περιφέρεια, σε μία παραμυθένια τοποθεσία δίπλα στη λίμνη του Τυχερού Έβρου.Αξίζει να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ είναι τριήμερο, με τις δύο πρώτες μέρες στη 15η του χρονιά, να φιλοξενεί συγκροτήματα και καλλιτέχνες pop και λαϊκών ακουσμάτων… (εκτός από τους φανατικούς του είδους που συγκαταλέγουν το Βασίλη Καρρά στους αστέρες της ροκ μουσικής…)ακόμα και η γειτονική τεχνητή λίμνη του Τυχερού ένιωσε τον παλμό του κόσμου, που ήρθε απ’ όλες τις περιοχές του Έβρου, -με την Αλεξανδρούπολη πάντως να κρατάει τα ηνία- αλλά και της Θράκης γενικότερα (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν θεατές και από τη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα), σε πολλές στιγμές και σ’ όλα τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες, με το hip hop, νεανικό κατά βάση, κοινό του, να χτυπάει κόκκινο σε συμμετοχή και εκδηλώσεις λατρείας…παρά το γεγονός ότι ο ηχητικός εξοπλισμός δεν ήταν της διοργανώτριας εταιρείας, λόγω σοβαρών προβλημάτων, που προέκυψαν, ανωτέρας βίας, οι αντικαταστάτες, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη υφολογική υποδομή αντίστοιχων ακουσμάτων, έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να προσαρμοστούν στις ανάγκες των συγκροτημάτων και της διοργάνωσηςοι βετεράνοι post-punk rockers, Θεσσαλονικιείς, που πραγματοποίησαν εμφάνιση «τρελού μουσικού» και με new tracks στις αποσκευές τους (επιβεβλημένη η ανάγκη να ηχογραφηθούν επιτέλους, σημειώνουμε εμείς…), σαν το κρασί που «όσο παλιώνει, η μοναξιά το δυναμώνει…»οι Αθηναίοι (μην παίρνετε και όρκο, γιατί ο τραγουδιστής και leader του συγκροτήματος, αποκάλυψε on air την καταγωγή του από τη γειτονική Κίρκη Έβρου, σε μία συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του), που είναι μία live μπάντα παγκόσμιας πλέον κλάσης, γεγονός που απέδειξαν περίτρανα για μία ακόμη φοράο Θεσσαλονικιός, που άναψε πάλι φωτιές από σκηνής, άμα τη εμφανίσει του, με πυρσούς και καπνογόνα ν’ ανάβουν απ’ το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και τους νεαρούς fans του να τραγουδάνε όλα τα κουπλέ με χαρακτηριστική άνεσηοι, με τη… μουσική επιστολή προς Κορινθίους, που «διάβασαν» με προσήλωση οι θεατές, που χόρεψαν με την ψυχή τους, απολαμβάνοντας ένα set list αγαπημένων τραγουδιώνοι μισοί από Ορεστιάδα και μισοί από Κομοτηνή(Thrax Punks), που μετέτρεψαν και… προς τιμή τους το φεστιβάλ, σ’ ένα ατελείωτο βαλκανικό γλέντι άνευ προηγουμένου, με το νταούλι να κυριαρχεί και να γίνεται αντικείμενο ενθουσιασμού…oι αδερφικές και όχι ανταγωνιστικές σχέσεις των μελών δύο εκ των κορυφαίων ελληνικών συγκροτημάτων (των& των), που καταδεικνύουν περίτρανα ότι δεν κινούνται όλα στον αστερισμό του ανταγωνισμού, στο ελληνικό μουσικό ροκ στερέωμαη φιλική αντιμετώπιση των νεαρών θαυμαστών από τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες (που δυστυχώς, πολλές φορές, ακόμα σ’ αυτό το είδος της μουσικής, δεν είναι αυτονόητο αλλά ζητούμενο), μετά το τέλος της συναυλίας, που επιζητούσαν διακαώς να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν με τα μουσικά ινδάλματά τους (γεγονός ακόμη πιο σημαντικό, όταν πρόκειται για νεαρά παιδιά, που και μόνο λόγω της απόστασης από το κέντρο, δεν έχουν τις παραστάσεις και τη δυνατότητα να τους βλέπουν live από κοντά)τα συνθήματα… των μπροστινών για την… τιμημένη Αθήνα και τον ξεχασμένο Έβρο, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, η Bάγια (for the inspiration- «it’s one of those nights, when everything seems to be right, but the fire that burns you inside is out of control…»ο Γιώργος, της εταιρείας ασφάλειας της διοργάνωσης, από το Διδυμότειχο, που μπαίνει άνετα στο hall of fame και μόνο για το μουσικό παρελθόν, παρόν και μέλλον του, με αφετηρία τη δεκαετία του ’90 -χρωστάω φωτογραφία με το «Μέγα Αλέξανδρο», Αλέκο (Γκούλαγκ)-οι άνθρωποι της διοργάνωσης για τη συνεργασία (special thanx σε Σάββα, Χρήστο και Γιώργο)Έβρος δεν είναι μόνο τα φυλάκια του στρατού και τα κουνούπια… (ξεκολλήστε από τα στερεότυπα, τις γενικεύσεις και τις απλουστεύσεις), αλλά ένας νομός με φιλόξενους ανθρώπους, αρχέγονη φύση, πολύχρωμες πόλεις και αυθεντικές αισθήσεις, με το Τυχερό και τα περιφερειακά του ν’ αποτελούν έναν μικρό επίγειο παράδεισο.Η διοργάνωση έλαβε χώρα περιμετρικά της τεχνητής λίμνης, που έχει δημιουργηθεί από το φράγμα της Λύρα, σ’ ένα πρωτότυπο και πολυθεματικό συγκρότημα αναψυχής, με υποδομές διασκέδασης, άθλησης και χαλάρωσης