Οι Περουβιανοί thrashers Maze of Terror θα κυκλοφορήσουν στις 26 Σεπτεμβρίου παρέα με τους Αμερικανούς Witchaven το split "Death for our Rivals". Απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το νέο κομμάτι των Maze of Terror με τίτλο "The Hunger".





Το "Death for our Rivals" θα κυκλοφορήσει σε κασέτα μέσω της Nero One Records.