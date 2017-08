/ / / / QUEENS OF THE STONE AGE: Ακούστε το νέο κομμάτι "The Evil Has Landed"

"Villains" tracklist:

01. Feet Don’t Fail Me

02. The Way You Used to Do

03. Domesticated Animals

04. Fortress

05. Head Like A Haunted House

06. Un-Reborn Again

07. Hideaway

08. The Evil Has Landed

09. Villains Of Circumstance









Μετά τοοιπαρουσίασαν ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Αυγούστου μέσω τηςΟ λόγος για το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.