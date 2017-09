/ / / / RUBY BOUZIOTI: Video για τη νέα της διασκευή στο "The only one" των Evanescence

Η Ruby Bouzioti παρουσίασε την νέα της διασκευή στο "The only one" των Evanescence, σε συνεργασία με τον Βασίλη Πρέκα (κιθάρα) και Νίκο Πρέκα (μπάσο) των Directed Drive. Το βίντεο επιμελήθηκε η Αναστασία Λουκρέζη και την παραγωγή/μίξη στο κομμάτι ο Απόλλωνας Σιακανδάρης.









Απολαύστε το "The only one" παρακάτω.





Produced/Mixed/Mastered by Apollo Siakandaris

Piano & extra synths by Periklis Kontogiorgos

Guitar & Bass by Vasilis & Nikos Prekas (Directed Drive)

Filmed at Underground Music Studios

Cinematography by Anastasia Loukrezi

Logotype by "The Bastart" for Digital Grief Creative Studio

MU by Cathy Jones

Special thanks to Jason Dermitzakis