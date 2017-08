/ / Σαν Σήμερα: 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

65 χρόνια απο τη γέννηση του Joe Strummer (The Clash). Γενέθλια επίσης για τους Glenn Hughes, Liam Howlett (The Prodigy) και Serj Tankian (System of a Down). Στα ράφια των δισκοπωλείων κυκλοφορούν τα "Conspiracy" (King Diamond), "Facelift" (Alice in Chains), "Persistence of Time" (Anthrax), "Detonator" (Ratt), "Against the Law" (Stryper), "An Ocean Between Us" (As I Lay Dying), "Necropolis" (Vader) και "Dominator" (U.D.O.)

Ο King Diamond κυκλοφορεί το concept album "Conspiracy". Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της ιστορίας που ξεκίνησε στο άλμπουμ "Them" (1988). Είναι το τελευταίο άλμπουμ με τον ντράμερ Mikkey Dee, ο οποίος ωστόσο εκείνη την περίοδο ήταν στούντιο μουσικός.









Κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ των Alice in Chains με τίτλο "Facelift". Ο δίσκος έγινε δύο φορές πλατινένιος με πωλήσεις άνω των 2.000.000 αντιτύπων στις ΗΠΑ.









Οι Ratt κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο "Detonator". Είναι το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον κιθαρίστα Robbin Crosby και τον μπασίστα Juan Croucier στη σύνθεσή του.











Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ των Stryper, με τίτλο "Against the Law". Το άλμπουμ σηματοδοτεί την ριζική αλλαγή στην μουσική και οπτική κατεύθυνση της μπάντας.













Οι As I Lay Dying κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "An Ocean Between Us"









Οι U.D.O. κυκλοφορούν το δωδέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο "Dominator"









Οι Vader κυκλοφορούν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο "Necropolis"









Γεννιέται στο Κάνοκ της Αγγλίας ο μπασίστας και τραγουδιστήςΕίναι γνωστός για τη συμμετοχή του στουςκαι. Το πρώτο του συγκρότημα ήταν οι, τους οποίους σχημάτισε το 1966 μαζί με τον κιθαρίστακαι τον ντράμερκυκλοφορώντας μερικά singles, με πιο γνωστό τη διασκευή στοτου Αυστραλού, το 1968.Το 1969 μαζί με τουςκαιδημιούργησαν τουςκυκλοφορώντας μαζί τους τα άλμπουμ(1970),(1970) και(1972), πριν αποχωρήσει για να αντικαταστήσει τονστουςτο 1973.Τρία χρόνια αργότερα οιθα διαλυθούν λόγω του εθισμού τους σε ναρκωτικά και ο Hughes θα κυκλοφορήσει το 1977 το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο. Το 1982 μαζί με τονσχημάτισαν τουςκυκλοφορώντας την ίδια χρονιά το ομώνυμο άλμπουμ τους.Στα μέσα της δεκαετίας του '80 ο Hughes ηχογράφησε διάφορα άλμπουμ με ονόματα συμπεριλαμβανομένων των),), και; το οποίο προοριζόταν ως solo album του κιθαρίστα των Sabbath,αλλά κυκλοφόρησε ως άλμπουμ των Sabbath ύστερα απο πιέσεις της δισκογραφικής εταιρίας)Το 1985 κατα τη διάρκεια περιοδείας τωνγια την προώθηση του, ο Hughes διαπληκτίστηκε σε ένα μπαρ, με τον μάνατζερ παραγωγής της μπάντας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε βαθμό που επηρεάστηκε η φωνή του. Λόγω της ανικανότητας του να τραγουδήσει, ο Hughes αντικαταστάθηκε από τονΣτα τέλη της δεκαετίας του '80 ο Hughes αποφάσισε να καταπολεμήσει το πρόβλημα του εθισμού του σε ναρκωτικές ουσίες. Το 1991 επέστρεψε τραγουδώντας τοτωνκαι παράλληλα ηχογράφησε τα φωνητικά στο άλμπουμτου πρώην κιθαρίστα τωνΕν συνεχεία αφοσιώθηκε στη σόλο καριέρα του που διαρκεί μέχρι και σήμερα. Το 2000 ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρώην τραγουδιστή τωνκαιe,, για το συγκρότημα(συντομ.). Οικυκλοφόρησαν δύο στούντιο και ένα ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ, γνωρίζοντας επιτυχία κατά κύριο λόγο στην Ιαπωνία, χώρα στην οποία έδωσαν και το μεγαλύτερο μέρος των ζωντανών τους εμφανίσεων. Το 2004 οιδιαλύθηκαν και ο Hughes ηχογράφησε τακαιμε το προσωπικό του σχήμα.Το 2009 μαζί με τουςκαιδημιούργησε τουςμε τους οποίους κυκλοφόρησε τρία στούντιο κι ένα live άλμπουμ πριν τη διάλυσή τους το 2013.Γεννιέται στην Άγκυρα ο στιχουργός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτής του Βρετανικού punk-rock συγκροτήματοςΔιαβάστε περισσότερα για τον σπουδαίου μουσικό στο σχετικό αφιέρωμα του Γεννιέται στη Βηρυτό του Λιβάνου ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, ποιητής και πολιτικός ακτιβιστήςΕίναι περισσότερο γνωστός ως τραγουδιστής, στιχουργός και ενίοτε ως κιθαρίστας σε ζωντανές εμφανίσεις, του συγκροτήματοςπου δημιούργησαν τέσσερις Αρμενο-Αμερικανοί φίλοι το 1994.Στην καριέρα του έως τώρα έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ με τους, έναν με τονκαι 5 προσωπικά άλμπουμ, ενώ, μια ζωντανή ορχηστρική έκδοση του, ενσωματώθηκε στον δίσκο, υπό την ονομασία: ", η οποία κυκλοφόρησε το 2010.Το 2002 ο Tankian με τον κιθαρίστα τωνκαι, ίδρυσαν έναν μη κερδοσκοπικό, πολιτικό ακτιβιστικό οργανισμό, τον. Ο Tankian έχει δημιουργήσει και δική του δισκογραφική εταιρεία, υπό την επωνυμία:. Στις 12 Αυγούστου 2011, ο Tankian, παρέλαβε μετάλλιο από τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, για την προσφορά του στο θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς και για τη μουσική του δραστηριότητα.Γεννιέται στο Braintree του Essex της Αγγλίας ο μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, συνιδρυτής και ηγέτης των).Ο Howlett έκανε μαθήματα κλασικού πιάνου απο τα παιδικά του χρόνια. Στα 14 του χρόνια μίξαρε κομμάτια τα οποία ηχογραφούσε απο το ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το "pause" στο κασετόφωνό του. Έμαθε να χορεύει breakdance μαζί με την ομάδα του υπο το όνομακαι τονστην πρώτη του μπάντα, τουςΎστερα απο έναν καβγά σε συναυλία της μπάντας ο Howlett αποχώρησε απο τουςκαι ξεκίνησε να γράφει δική του μουσική.Το 1990, μαζί με τον χορευτή/τραγουδιστήσχημάτισε τουςΟικυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο. Είναι το τελευταίο άλμπουμ με τονστα φωνητικά (μέχρι το 2011 και το) και το 1991 ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy στην κατηγορίαΚατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, στις 24 Ιανουαρίου 1990, το συγκρότημα έχασε εξοπλισμό αξίας 100.000 δολαρίων μετά από πυρκαγιά στο στούντιο.