/ / Σαν Σήμερα: 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

O Rob Halford (Judas Priest) κλείνει σήμερα τα 66 του χρόνια και ο Gene Simmons (Kiss) γίνεται 68! Οι Metallica κυκλοφορούν το "...And Justice for All", ο Rob Zombie το "Hellbilly Deluxe", οι Gamma Ray το "Somewhere Out in Space", ο Alice Cooper το "Zipper Catches Skin" και οι Boston το ομώνυμο παρθενικό τους άλμπουμ.









Οι Boston κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Οι εξαιρετικές πωλήσεις του, το έχουν καταστήσει ως ένα απο τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών.













Κυκλοφορεί το δέκατο τέταρτο άλμπουμ του Alice Cooper, με τίτλο "Zipper Catches Skin"













Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ των Metallica, με τίτλο "...And Justice for All". Είναι ο πρώτος δίσκος της μπάντας με τη συμμετοχή του μπασίστα Jason Newsted μετά το θάνατο του Cliff Burton το 1986 σε τροχαίο δυστύχημα. Οι πωλήσεις του ξεπέρασαν αυτές των προηγούμενων τριών άλμπουμ και το 2003 έγινε οκτώ φορές πλατινένιο.









25/08/1998

Ο Rob Zombie κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο "Hellbilly Deluxe" και υπότιτλο "13 Tales of Cadaverous Cavorting Inside the Spookshow International". Πρόκειται για την πρώτη του κυκλοφορία μετά τους White Zombie με τους ποίους κυκλοφόρησε δύο πλατινένιους δίσκους.









Γεννιέται στην Χάιφα του Ισραήλ ο μπασίστας των).Στα 8 του χρόνια μετανάστευσε μαζί με τη μητέρα του στην Νέα Υόρκη. Η πρώτη του μπάντα ήταν οιπου αργότερα μετονομάστηκανγια να την διαλύσει λίγο αργότερα και να σχηματίσει τους. Μόλις αποφοίτησε απο το Sullivan County Community College εντάχθηκε σε μια νέα μπάντα, τουςμε τους οποίους κυκλοφόρησε το ντέμοπου αργότερα συμπεριλήφθηκε στο box set τωνΣτις αρχές της δεκαετίας του '70 σχημάτισε με τον(γνωστός σήμερα ως) τουςκαι ηχογράφησαν ένα άλμπουμ το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Δυσαρεστημένοι και οι δύο απο τον ήχο και την εικόνα του συγκροτήματος αποφάσισαν να απολύσουν τα μέλη του και να το εγκαταλείψουν.Αποφάσισαν να σχηματίσουν μια αμιγώς ροκ μπάντα και αναζητώντας ντράμερ προσέλαβαν τον(γνωστός ως) ο οποίος είχε βάλει αγγελία. Σύντομα θα δημοσιεύσουν αγγελία στηναναζητώντας κιθαρίστα στην οποία ανταποκρίθηκε ο(γνωστός ως). Η μπάντα ονομάστηκεκαι η συνέχεια είναι σε όλους μας γνωστή.Το μακιγιάζ τουείναι επηρεασμένο απο τα φτερά του ήρωα των κόμικς. Εκτός απο χρέη μπασίστα και δεύτερου τραγουδιστή των Kiss, είναι παραγωγός, τηλεοπτική περσόνα, ηθοποιός και επιχειρηματίας.Στις 15 Αυγούστου 2013, ο, οκαι ο μάνατζερέγιναν συνιδιοκτήτες της ομάδας baseballπου παίζει στην Arena Football League με έδρα το Honda Center στην Καλιφόρνια.Γεννιέται μια απο τις πλέον αναγνωρίσιμες και επηρεάσιμες φωνές του metal, ο).Ο Halford γεννήθηκε στο Sutton Coldfield και μεγάλωσε στην πόλη Walsall κοντά στο Birmingham. Κύριες μουσικές επιρροές του υπήρξαν οικαι, ενώ πριν τουςσυμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων τωνκαιΠροέρχεται απο φτωχή οικογένεια και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Γεγονός που όπως ο ίδιος λέει τον λειτούργησε ευνοϊκά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η αγάπη του για τις τέχνες και περισσότερο για τη μουσική ξεκίνησε απο την παιδική του ηλικία. Σε ηλικία 8 ετών χρειάστηκε να τραγουδήσει μπροστά σε όλη την τάξη στο πλαίσιο μιας οντισιόν που έκανε η δασκάλα στα παιδιά για την χορωδία. Η δασκάλα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τη φωνή του που τον πήρε να τραγουδήσει σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις και τα παιδιά χειροκροτούσαν.Στα 16 του χρόνια παράτησε το σχολείο και δούλεψε ως τεχνικός φωτισμού σε ένα θέατρο. Μαγεύτηκε τόσο απο τις παραστάσεις που παιζόντουσαν που αποφάσισε πως ήθελε να ανέβει στη σκηνή και όχι να είναι δίπλα της.Η αδελφή του Halford είχε σχέση με τον συνιδρυτή των, και τον γνώρισε στον αδελφό της. Πολύ σύντομα ο Halford θα ενταχθεί στουςφέρνοντας μαζί του και τον ντράμερπου έπαιζαν μαζί στους. Το 1974 η μπάντα κυκλοφόρησε το singleένα μήνα πριν την κυκλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ τους.Μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο Halford κατάφερε να ξεχωρίσει με τις φωνητικές του δυνατότητες και να γίνει ένας απο τους καλύτερους τραγουδιστές του είδους. Στις 4 Ιουλίου 1991 ένα χρόνο σχεδόν μετά την κυκλοφορία του πολύ επιτυχημένου, ο Halford ανακοίνωσε στην μπάντα την επιθυμία του να αποχωρήσει. Αποχώρησε απο τουςτον Μάιο του 1992 ύστερα απο σχεδόν 20 χρόνια κοινής πορείας και 12 στούντιο άλμπουμ.Συνέχισε δημιουργώντας τουςτους οποίους διέλυσε το 1995 ύστερα απο την κυκλοφορία δύο άλμπουμ και ενός EP. Στη συνέχεια σχημάτισε μαζί με τοντουςκυκλοφορώντας ένα άλμπουμ το 1998.Το 2000 επέστρεψε στον αρχικό του ήχο με τη δημιουργία του προσωπικού του σχήματος με την ονομασία, ηχογραφώντας τοκαι συμμετέχοντας στην περιοδείαμαζί με τουςκαιγια την προώθηση του άλμπουμ. Στο άλμπουμ συμμετείχε και ο τραγουδιστής των, στο κομμάτι. Δύο χρόνια μετά, ακολούθησε το. και η περιοδεία για την προώθησή του.Το 2003 οι φήμες των τελευταίων τριών ετών επιβεβαιώθηκαν και ο Halford επέστρεψε στουςστους οποίους παραμένει έως και σήμερα.Οικυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο. Συνεχίζοντας την παράδοση των προηγούμενων άλμπουμ, περιέχει μια ακόμη διαφορετική σύνθεση, αλλά θα είναι το πρώτο άλμπουμ που με την μακροβιότερη σταθερή σύνθεση. Στον δίσκο της Γερμανικής μπάντας συμμετέχει οστο μπάσο -για πρώτη φορά μετά την guest εμφάνισή του στο-, οστις κιθάρες καθώς και οστα ντραμς.