/ / / / THE SLAYERKING: Video για το νέο τους κομμάτι "We Crucified the Pilgrims They Believed in You"

Οι Slayerking παρουσίασαν το video για το νέο τους κομμάτι "We Crucified the Pilgrims They Believed in You". Το τραγούδι θα βρίσκεται στο επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ της ελληνικής μπάντας με τίτλο "Tetragrammaton", και στο video είναι ερμηνευμένο ζωντανά στο πλαίσιο της προώθησης της Ευρωπαϊκής περιοδείας των Slayerking με τους Avatarium, που ξεκινά τον Σεπτέμβριο.