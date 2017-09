Οι Adventum Diaboli παρουσίασαν το νέο τους κομμάτι "I Welcome My Death" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Το "I Welcome My Death" θα εμπεριέχεται στην επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά της ελληνικής μπάντας με τίτλο "Blackheart".





Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το "Blackheart" αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.