/ / / AMKEN: Τον Νοέμβριο σε Ευρωπαϊκή περιοδεία με τους GORGOROTH

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους ολοκληρωμένου δίσκουαπό τηντον περασμένο Απρίλιο, οι Έλληνες thrashersθα πάρουν μέρος στην επικείμενη εορταστική ευρωπαϊκή περιοδεία των Νορβηγών black θρύλωνγια τα 25 τους χρόνια αυτόν τον Νοέμβριο.Η περιοδεία περιλαμβάνει 19 ημερομηνίες σε 11 διαφορετικές χώρες, ενώ special guests θα αποτελέσουν και οι ΝορβηγοίΣυναρπαστικό "ζέσταμα" του συγκροτήματος πριν την αναχώρησή τους θα αποτελέσει η κοινή εμφάνισή τους με τους Σουηδούς thrash / death metallersγια πρώτη και τελευταία φορά στη χώρα μας, στις 29 Οκτωβρίου στο Κύτταρο.Blood Stains Europe Tour - November 20171.11.2017 (CZ) Ostrava / Barrack2.11.2017 (SK) Bratislava / Randal3.11.2017 (HUN) Budapest / Blue Hell4.11.2017 (ROM) Cluj Napoca / Flying Circus5.11.2017 (ROM) Bucarest / Quantic6.11.2017 (SER) Novi Sad / The Quarter7.11.2017 (SLO) Ljubljana / Orto Bar8.11.2017 (A) Innsbruck / VAZ Hafen9.11.2017 (ITA) Bologna / Alchemica10.11.2017 (ITA) Vercelli / Officine Sonore11.11.2017 (ITA) San Dona di Piave (VE) / Revolver12.11.2017 (CH) Zurich Tbc13.11.2017 (GER) Mannheim / Ms Connection Complex14.11.2017 (GER) Osnabruck / Bastard15.11.2017 (GER) Oberhausen / Helvete16.11.2017 (GER) Leipzig / Hellraiser17.11.2017 (HOL) Eindhoven / Dynamo18.11.2017 (BEL) Arlon / l'Entrepôt d'Arlon19.11.2017 (HOL) Amstelveen / P60Βιογραφικό:Έχοντας περιοδεύσει σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα “zombie pets” από την Αθήνα έχουν μοιραστεί τη σκηνή μεταξύ άλλων με μπάντες όπως οι SODOM, SUICIDAL ANGELS, SIX FEET UNDER, NERVOSA, SKELETONWITCH και SKULL FIST στο σύντομο χρονικό της ύπαρξής τους.Το 2014 έκαναν το ντεμπούτο τους με το EP "Adrenaline Shot", το οποίο επανακυκλοφόρησε σαν split την επόμενη χρονιά από την EBM Records, ενώ στις 7 Απριλίου 2017 κυκλοφόρησε ο πρώτος τους ολοκληρωμένος δίσκος με τίτλο "Theater Of The Absurd" μέσω της ελληνικής δισκογραφικής No Remorse Records.Μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΜΚΕΝ σε φεστιβάλ αποτέλεσε το Schoolwave 2015 με headliners τους “δικούς μας” PLANET OF ZEUS μπροστά σε πλήθος 1000+ ατόμων.Οι ΑΜΚΕΝ δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 2011 στην Αθήνα.Shattered Sanity: https://youtu.be/upYoBgQrhnI Soul's Crypt (πρώτη μετάδοση μέσω TV WAR): https://youtu.be/N5WB8OoEh18 Zombie Pets Live @ Schoolwave 2015: https://youtu.be/QaUPWB6WwqI