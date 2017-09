/ / / / ANNIHILATOR: Video για το νέο κομμάτι "Twisted Lobotomy"

"For The Demented" tracklist:

01. Twisted Lobotomy

02. One To Kill

03. For The Demented

04. Pieces of You

05. The Demon You Know

06. Phantom Asylum

07. Altering The Alter

08. The Way

09. Dark

10. Not All There









Μετά την ανακοίνωση του νέου τους άλμπουμ με τίτλοοιδίνουν στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι μέσα απο την επικείμενη νέα τους δισκογραφικής δουλειάς. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να απολαύσετε ΄στο video που ακολουθεί.Η κυκλοφορία τουέχει προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου απο την