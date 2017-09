/ / / / BEAST IN BLACK: Video για το νέο κομμάτι "Blind And Frozen"

Οι Beast In Black, μπάντα του πρώην κιθαρίστα των Battle Beast, Anton Kabanen στην οποία τραγουδιστης είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος των Wardrum, έδωσαν στη δημοσιότητα το video του κομματιού "Blind And Frozen" απο το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο "Berserker" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου μέσω της Nuclear Blast.





"Blind And Frozen" tracklist:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (bonus track; digi only)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (bonus track; digi only)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain





Beast In Black are:

Anton Kabanen (BATTLE BEAST) - Guitar, Vocals

Yannis Papadopoulos (WARDRUM) - Lead Vocals

Kasperi Heikkinen (U.D.O.) - Guitar

Máté Molnar (WISDOM) - Bass

Sami Hänninen (BRYMIR) – Drums









Απολαύστε τοπαρακάτω!