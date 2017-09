/ / / BLACK VEIL BRIDES: Τίτλος, εξώφυλλο και tracklist του νέου album

Οι Black Veil Brides έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Το νέο άλμπουμ της Αμερικανικής μπάντας τιτλοφορείται "Vale" και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου 2018.









Το εξώφυλλο το οποίο θα συνοδεύει την εν λόγω κυκλοφορία είναι διαθέσιμο παραπάνω και ακολουθεί το tracklist.













"Vale" tracklist:

"Incipiens Ad Finem"

"The Last One"

"Wake Up"

"When They Call My Name"

"The Outsider"

"Dead Man Walking (Overture II)"

"Our Destiny"

"The King Of Pain"

"My Vow"

"Ballad Of The Lonely Hearts"

"Throw The First Stone"

"Vale (This Is Where It Ends)"