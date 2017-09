/ / / / CANNIBAL CORPSE: Video για το νέο κομμάτι "Code Of The Slashers"

"Code Of The Slashers" tracklist:

01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor













Οιετοιμάζουν την επερχόμενη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο, η κυκλοφορία της οποίας έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις 3 Νοεμβρίου.Μια πρώτη γεύση απο το νέο άλμπουμ των ιστορικών death metallers μπορούμε να πάρουμε με το το κομμάτικαι του επίσημου video που το συνοδεύει, παρακάτω!