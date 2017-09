/ / / / GOTHMINISTER: Video για το νέο κομμάτι "Ich Will Alles"

"The Sun" και "Der Fliegende Mann" ένα ακόμη video απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ των Gothminister με τίτλο "The Other Side" δίνεται στη δημοσιότητα. Ο λόγος για το video του εναρκτήριου "Ich Will Alles" το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω. Μετά τακαιτο οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.





Η νέα δισκογραφική δουλειά των Νορβηγών dark metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την AFM Records στις 13 Οκτωβρίου.

















"The Other Side" tracklist:

“Ich Will Alles”

“The Sun”

“Der Fliegende Mann”

“Aegir”

“Red Christ”

“We Are The Ones Who Rule The World”

“All This Time”

“Day Of Reckoning”

“Taking Over”





“Somewhere In Time”