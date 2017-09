/ / / / GOTHMINISTER: Video για το νέο κομμάτι "The Sun"

Οι Gothminister κυκλοφορούν στις 13 Οκτωβρίου, μέσω της AFM Records, το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Other Side".

dark metallers μέσα απο την επερχόμενη έκτη δισκογραφική τους δουλειά έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο video για το κομμάτι "The Sun", το οποίο διαδέχεται αυτό του "Der Fliegende Mann" που παρουσιάστηκε λίγες ημέρες νωρίτερα. Απολαύστε το παρακάτω!













"The Other Side" tracklist:

“Ich Will Alles”

“The Sun”

“Der Fliegende Mann”

“Aegir”

“Red Christ”

“We Are The Ones Who Rule The World”

“All This Time”

“Day Of Reckoning”

“Taking Over”

“Somewhere In Time”