/ / / / / GRAI, SATANAKOZEL: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου @ Eightball w/ Moonshine Rebels

GRAI:

SATANAKOZEL:

Δελτίο Τύπου





Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής περιοδείας τους οικαι oι, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα .Θα εμφανισθούν Live στης 4 Οκτωβρίου στο γνωστό φιλόξενο χώρο τουστα Λαδάδικα,σε μια συναυλία πραγματικός θησαυρός για τους λάτρεις του Folk αλλά και γενικά του Metal !Μαζί τους οι ΈλληνεςEvent : www.facebook.com/events/1398853536820335 Προπώληση διαθέσιμη στα παρακάτω σημεία :-------------------------------------------------------------------------OI(που σημαίνει κραυγή πουλιών) είναι μια Folk Metal μπάντα από το κέντρο της Ρωσίας - τη δημοκρατία του Ταταρστάν. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2005.Τουςαποτελούν :Irina Zybina – vocalsRuzveld – guitarsAliia “Leta” – flutes, bag-pipes, vocalsYuri “Sadist” – bass, growl, kaljuka, jew's-harpVitold Buznaev – guitar, growlIlnur - drumsΔισκογραφία :-От Истока / From the Source (EP) – 2007-Полынь-трава / Warmot The Bitter Grass (LP) – 2009-О Земле Родной / About Native Land (LP) – 2011-About Native Land (LP, reissue) – 2012-Warmot The Bitter Grass (LP, reissue) - 2013-Mlada (LP) - 2014-In the arms of Mara (vinyl) - 2014-About Native Land (LP, reissue) - 2015-Mlada (vinyl) - 2017Official pages:----------------------------------------------------------------Η απίστευτη folk metal μηχανήιδρύθηκε το 2003 από τονκαι τονΜην περιμένετε τίποτα παρά καθαρό metal χάος φορτισμένο με καλές παλιές καρελιακές μελωδίες.Tour line-up:Dmitriy Dobrynin - guitar, vocalsVladimir Savvateev - guitarNikolay Kuskov - drumsDmitriy Makarov - bassOfficial discography:2008 - Rogatiya2010 - Solntse Myortvyh2015 - Sever