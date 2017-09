/ / / / / / / / Hybrid Fest vol.2: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου @ Κύτταρο

Hybrid Fest vol.2 @ Kyttaro (29/9/2017)





Τοποθεσία: Κύτταρο CLUB

(Ηπείρου 48 & Αχαρνών)

Πόρτες: 19:30 – Έναρξη: 20:00

Προπώληση: 6€ - Ταμείο: 8€









Τι είναι το#HybridFestival ?Είναι ένα πείραμα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι μια εξερεύνηση στα φυσικά ζωώδη ερεθίσματα. Πρόκειται για κάτι νέο κάτω από το φεγγάρι. Και δαγκώνει.Οι μελωδίες και οι στίχοι λένε έχουν την δύναμη να κατευνάζουν τα άγρια θηρία , καμιά φορά όμως χρειάζεται και να τα ξεσηκώνει , να αντιδρούν στο περιβάλλον τους και να εξελίσσονται. Survival of the fittest όπως λένε.Τι γίνεται λοιπόν όταν ενσωματώνεις ανθρώπους μεταξύ τους που συμμερίζονται το ίδιο πάθος για την μουσική τους και τον περίγυρο τους; Ποιά είναι η πηγή δύναμης τους με την οποία εξαπολύουν την όμορφη και άγρια πλευρά των πραγμάτων; Όταν τα πνεύματα διασταυρώνονται και σταματούν να είναι σαν θηράματα σε ζωολογικό κήπο;σας προσκαλούμε στο Κύτταρο για να είστε και εσείς μέρος αυτού του Hybrid πειράματος.Πληροφορίες για τα συγκροτήματα:Οι SEASONS A.C είναι ένα πενταμελές melodic hardcore punk συγκρότημα με έδρα την Αθήνα. Το συγκρότημα πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση 1η Μαρτίου του 2015, μετά από 3 μήνες σύνθεσης του πρώτου EP με τίτλο "4". Μετά από περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη ακολουθούν άλλες 2 headline εμφανίσεις-"The4show","Do or die fest". Η μπάντα επίσης έχει μοιραστεί τη σκηνή με AMITY AFFLICTION και DEEZ NUTS.4” EP on Bandcamp for free: https://seasonsac.bandcamp.com/album/4 “4” full stream video on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIMti7nsK2Q “Winter Nights” Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=FagjzR8RU0g “Lost Hope Is Happiness” Lyric Video: https://www.youtube.com/watch?v=I2J0GKabc28 “Crossing Hands” Lyric Video: https://www.youtube.com/watch?v=eGg023gqj1Q “PETRICHOT” Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=ferGAaKMAWQ -----------------------------------------------------------------------------COUNTOWN! Τετραμελής Nu Metal μπάντα από την Αθήνα! Έρχονται με μια ten track self release κυκλοφορία την "Μουσική Πορνεία" 1/15 και με την δεύτερη κυκλοφορία τους τον "Αέναο Κύκλο" που έρχεται σύντομα από την Phonographic Society Records και θα περιέχει 11 νέα κομμάτια και μια διασκευή έκπληξη! Βρες παντού COUNTOWN σε όλα τα Social (FB,Insta,Twitter,ReverbNation,ITunes, YouTube, Google Play, Spotify, deezer, bandcamp, Jumping Fish) αλλά και στον προσωπικό τους ιστότοπο countownofficial.com !Έχουν κυκλοφορήσει πολλά official Video από τον πρώτο δίσκο αλλά και δυο ολοκαίνουργια Video Single τα "Ότι μισω" & "Αυθυποβολή", στο δεύτερο συμμετέχει και ο ράπερ "Σεξπυρ" Από ΣΕΧΤΑ band.Κάτοχοι πρώτου βραβείου στο Music band festival της Helexpo στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 9/15 έρχονται με πολλές ζωντανές εμφανίσεις στο δυναμικό τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και η δίψα δεν σταματάει ποτέ, θα συνεχίσει στην σκηνή του Κυττάρου στις 29/9, Υπόσχονται πως δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, γνωστοί για την ενέργεια τους στα Live! Τα λέμε στο Pit!Archon Φωνές Κιθάρες Synth turntables , Spyros Κιθάρες , Sakis Τύμπανα , Kyriakos Μπάσο δεύτερες φωνές-----------------------------------------------------------------------------Νικητές του Global Battle of the Bands το 2016 και του Battle of the Bands το 2017 από την Panik Records, και μόλις πρόσφατα νικητές του διαγωνισμού DesertFest, ένα μείγμα από Heavy Rock και Μetal, οι Dyon, Alex Mudatso, Alexander Helmi και George Andrian θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο των Vonavibe λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του single τους από την Panik Platinum, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά δυο καινούρια κομμάτια από την επερχόμενη full length δισκογραφική δουλειά τους.Band Members :Dyon - Guitars, VocalsAlex Mudatso - GuitarsAlexander Helmi - BassGeorge Adrian - Drums-----------------------------------------------------------------------------Οι Simplefast είναι ένα συγκρότημα Modern Metal / Thrash Metal από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2011. Μετά από κάποιες αλλαγές στη σειρά τους, τον Μάρτιο του 2012, οι Simplefast άρχισαν να παίζουν ζωντανές συναυλίες και ξεκίνησε το ταξίδι τους στον κόσμο της μουσικής.Έχουν παίξει μέχρι τώρα ως support σε κάποια γνωστά συγκροτήματα όπως η αμερικανική μπάντα Defeater και με ελληνικές metal μπάντες Bio-Cancer, Chronosphere, Exarsis και Sonata Antartika.Έχουν κάνει πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα σε clubs, όπως το Kyttaro Live Club, το Eightball Live Stage, το Club (και πολλά άλλα) και σε πολλά φεστιβάλ υπαίθριων φεστιβάλ, όπως το Thrashers United 5 (2017), το Wreck Athens Festival 2016 , Rainfest 2016, Σχολικό Φεστιβάλ Αθηνών 2014 και Σχολικό Φεστιβάλ Αθηνών 2016 στην Τεχνόπολη, Φεστιβάλ Band 2014 και Θεοί της Αρένας Vol.1 (2013).Οι Simplefast στις 14 Νοεμβρίου 2014 κυκλοφόρησαν μόνοι τους το πρώτο τους EP Album με τίτλο "CURSED" (αποτελούμενο από 6 κομμάτια). Το "CURSED" έλαβε κάποιες κριτικές έως τώρα με μέση βαθμολογία 85/100. Στις 23 Μαΐου 2016, κυκλοφόρησαν ξανά το άλμπουμ τους "Cursed" ως παγκόσμια κυκλοφορία μέσω της AMAdea Music.Θα κυκλοφορήσουν το δεύτερο άλμπουμ τους "Apocalypse" , 10 κομματιών , στις 19 Μαΐου 2017 μέσω της AMAdea Music ως παγκόσμια κυκλοφορία.Τον Οκτώβριο του 2017, η Simplefast θα κάνουν tour στην Κεντρική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα.-----------------------------------------------------------------------------Η εκρηκτική Nu Metal μπάντα από την Θεσσαλονίκη, με παρουσίες στα μεγαλύτερα ελληνικά φεστιβάλ όπως το Street Mode Festival και το River Party, κάνει ντεμπούτο με νέα σύνθεση. Στα φωνητικά πλέον βρίσκουμε τον Αντρέα Μπούτο (Sonata Antartika, Jucy Lucy). Στην κιθάρα τον Λευτέρη Αράπογλου, στο μπάσο τον Αλέξη Κηπουρίδη και στα τύμπανα τον Κώστα Παπαγεωργίου. Έχοντας σαν άξονα την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία, έρχονται στο Κύτταρο την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου για να ξανασυστηθούν στο κοινό της Αθήνας, έπειτα από 3 πολύ επιτυχημένα shows που είχαν πραγματοποίησει στην πρωτεύουσα το 2016.Μάθετε περισσότερα για τους Project Theory:-----------------------------------------------------------------------------Οι Fourgiven είναι μια μπάντα με έδρα την Αθήνα και με ποικίλες επιρροές όπως metalcore, nu metal, progressive metal, alternative metal. Σχηματίστηκαν στα μέσα του 2015 και έχουν εμφανιστεί στην σκηνή του Mike's Irish Bar, του Remedy, του Lazy, του Methodia και του Bums. Έχουν λάβει μέρος στο F*ck School Fest τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2016 στο οποίο κατέλαβαν την 3η θέση. Το E.P. τους ''Calypso'' είναι πλέον διαθέσιμο στο Youtube και σε CDs. Σελίδα Facebook : https://www.facebook.com/fourgivenband/?fref=nf Σελίδα YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYJQvOpf8oxw1APfcUSuPtQ Playlist ''Calypso'' EP στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AduVY2fdabM&list=PLZXlMzwQRqxjGJIQNDTylKH6A6wQ-ogND Not Over (Official Studio Video) : https://www.youtube.com/watch?v=2JuW_5jFbSA