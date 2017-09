/ / / / ICED EARTH: Τον Ιανουάριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 Ιανουαρίου Principal Club Theater.

ΑΘΗΝΑ 24 Ιανουαρίου Fuzz Live Music Club

UNBENT – UNBOWED – UNBROKEN





Προπώληση:

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Μετά τις τελευταίες τους sold out εμφανίσεις τον Νοέμβριο του 2016 στη χώρα μας οιαπέδειξαν και στους πλέον δύσπιστους πως παραμένουν μία από τις πλέον υπολογίσιμες δυνάμεις του χώρου. Ένα κλασσικό heavy metal συγκρότημα που βγάζει σπουδαίους δίσκους και πραγματοποιεί ακόμα σπουδαιότερες ζωντανές εμφανίσειςΌσοι έχουν παραβρεθεί σε συναυλίες τους γνωρίζουν πως οκαι το συγκρότημά του ποτίζουν τη φανέλα με τόνους ιδρώτα, δίνουν το 100% των δυνάμεων τους και αυτή η απόλυτα ειλικρινής στάση τους έχει κάνει τόσο αγαπητούς όσο λίγα συγκροτήματα. Έτσι και αλλιώς η χώρα μας πάντα είχε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά τωνποτέ δεν ξεχνάει πως ήμασταν από τους πρώτους που στήριξαν έμπρακτα το συγκρότημα γεγονός που ποτέ δεν ξεχνά να επισημαίνει .Το τελευταίο τους album με τίτλο ‘Incorruptible’ κυκλοφόρησε τον καλοκαίρι του 2017, η ανταπόκριση από το κοινό ήταν ενθουσιώδης, όλοι μίλησαν για έναν από τους καλύτερους δίσκους στη μακροχρόνια πορεία της μπάντας και η ανυπομονησία για να ακούσουμε ζωντανά τα τραγούδια του νέου δίσκου όπως πολλά classic ‘χτυπάει κόκκινο’ με το που ανακοινώνεται πως θα έρθουν στη χώρα μας. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε.Oι πρώτες τους κυκλοφορίες ήταν τα "Iced Earth" (1990) και "Night Of The Stοrmrider" (1991) όπου και παρουσιάστηκαν με power / thrash κερδίζοντας ευθύς εξαρχής τις εντυπώσεις. Ο πρώτο βήμα προς την επιτυχία έγινε το 1995 με το album "Burnt Offerings", στο οποίο παρουσίασαν τον νέο τους τραγουδιστή Mat Barlow , ενώ στη χώρα μας απέκτησαν status super stars με την επόμενη δουλειά τους, το μυθικό πλέον "The Dark Saga" (1996) αλλά και το "Something Wicked This Way Comes" που ακλούθησε το 1998. Τογράφει ιστορία, το ‘Horror Show’ το 2001 κλείνει το κύκλο μίας ιδιαίτερα επιτυχημένης 6ετίας και λίγο αργότερα ο Mat Barlow θα αποχωρήσει από το συγκρότημα.Οιθα προσλάβουν τον τραγουδιστής των, και θα κυκλοφορήσουν μαζί του 2 album τα "The Glorious Burden" (2004) και "Framing Armageddon" (2007), ενώ στο "The Crucible Of Man" (2008) ακούμε και πάλι τη φωνή του Mat Barlow.Από το 2011 και μετά παρατηρούμε την αναγέννηση του συγκροτήματος , με τον S. Block πλέον στη θέση πίσω από μικρόφωνο. Το "Dystopia", είναι ο δίσκος ‘ολική επαναφορά’ και το ‘The Plagues of Babylon’ παρουσιάζει το σχήμα δημιουργικό όσο ποτέ κάτι από επιστεγάστηκε από την κυκλοφορία του ‘Incorruptible’To ραντεβού λοιπόν αυτή τη φορά είναι για τις 23 και 24 Ιανουαρίου του 2018. Μία συνάντηση με την οποία το συγκρότημα και οι Έλληνες οπαδοί τους θα ανανεώσουν τους όρκους πίστης. Μέχρι την επόμενη. Είμαστε ήδη εκεί!Τιμή εισιτηρίου:(τα πρώτα 200), μετάκαι στο ταμείοΣημεία προπώλησης: Ticket House και RoverOn-line: www.viva.gr Τιμή εισιτηρίου:(τα πρώτα 200), μετάκαι τα υπόλοιπαΣημεία προπώλησης: VIVA kiosk – Σύνταγμα, Metal Era, No Remorse Records , Reload Stores, Media Markt, Seven Spots, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης και MonstervilleOn-line: www.viva.gr