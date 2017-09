/ / / / IRON MAIDEN: Νέο live album, νέο live video

"The Book Of Souls: Live Chapter" tracklist:

If Eternity Should Fail (07:46)

Qudos Bank Arena, Sydney, Australia, 6/5/16

Speed Of Light (05:08)

Grand Arena, Grandwest, Cape Town, South Africa, 18/5/16

Wrathchild (02.59)

3Arena, Dublin, Ireland, 6/5/17

Children Of The Damned (05:14)

Bell Centre, Montreal, Canada, 1/4/16

Death Or Glory (05:15)

Wroclaw Stadium, Wroclaw, Poland, 3/7/16

The Red And The Black (13:17)

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, Japan, 21/4/16

The Trooper (04:05)

Estadio Jorge Magico Gonzalez, San Salvador, El Salvador, 6/3/16

Powerslave (07:31)

Piazza Dell’unita D’italia, Trieste, Italy, 26/7/16

The Great Unknown (06:50)

Metro Radio Arena, Newcastle, UK, 14/5/17

The Book Of Souls (10:49)

Download Festival, Donington, UK, 12/6/16

Fear Of The Dark (07:34)

Arena Castelao, Fortaleza, Brazil, 24/3/16

Iron Maiden (06:05)

Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires, Argentina, 15/3/16

The Number Of The Beast (05:06)

Wacken Open Air, Wacken, Germany, 4/8/16

Blood Brothers (07:35)

Download Festival, Donington, UK, 12/6/16

Wasted Years (05:38)

HSBC Arena, Rio De Janeiro, Brazil, 17/3/16









Στις 17 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει απο τηννέο live album τωνζωντανά ηχογραφημένο κατα τη διάρκεια τηςπεριοδείας της θρυλικής μπάντας (2016-2017) η οποία έλαβε χώρα σε 39 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη.Τοπεριέχει 15 ζωντανές εκτελέσεις και θα είναι διαθέσιμο σε διπλό CD, διπλό deluxxe CD, τριπλό μαύρο βινύλιο και ψηφιακά.Η εν λόγω κυκλοφορία θα κυκλοφορήσει και σεκαι, μέσα απο αυτό, μπορείτε να δείτε παρακάτω τοζωντανά ηχογραφημένο και βιντεοσκοπημένο στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής, καθώς και το σχετικό tracklist.