/ / / / MAHAKALA, DENDRITES: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου @ Rover Bar

Live in ThessalonikiΣτο(Σαλαμίνος 6, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη)Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017Πόρτες: 22:00 –ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Οι Αθηναίοι heavy metallersαποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση μπάντας, με τη δική της ξεχωριστή πορεία στα εγχώρια underground μουσικά δρώμενα.Έχοντας ξεκινήσει την διαδρομή τους το 2005, προσεγγίζοντας ένα sludge / crust metal ύφος με χαμηλοκουρδισμένα, βαριά παραμορφωμένα έγχορδα, λυσσασμένα τύμπανα και σκισμένα φωνητικά και χαράζοντας για τη δεκαετία που ακολούθησε μια όλο και πιο ρέπουσα προς παραδοσιακά heavy metal ηχοχρώματα πορεία, οι Mahakala πάντα επέλεγαν έναν δρόμο διαφορετικό από αυτόν του περιβάλοντός τους, με γνώμονα την προσήλωση στο conceptual art.Εν μέσω αλλαγών μελών -που άλλωστε πάντοτε τους έπλητταν- το 2013 κυκλοφορούν (μετά από δύο αυτοχρηματοδοτούμενα EP, το ομώνυμο του 2007 και το "Pact with the Devil" του 2009) το ντεμπούτο album τους, υπό τον τίτλο "Devil's Music", αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.Η καθολική αποδοχή αυτής της πρώτης ολοκληρωμένης δισκογραφικής τους δουλειάς τους φέρνει επί σκηνής ως opening act των black metal θρύλων Rotting Christ, σε μεγάλο μέρος της περιοδείας τους σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ πραγματοποιούν πολυάριθμες εμφανίσεις σε όλη την επικράτεια, συνοδεύοντας σε κάποιες από αυτές, σχήματα διεθνούς εμβέλειας όπως οι Primordial, Trouble, The Devil's Blood (RIP), Grand Magus, Year of the Goat, Dead Can Dance, Obscura και Septicflesh, μεταξύ άλλων, ενώ συμμετέχουν σε σημαντικά εγχώρια μουσικά festivals, όπως τα Rockwave Festival, Defcon Fest, New Long Fest, Mono Metal, Golden R Festival και Southfest.Το 2017 βρίσκει τους Mahakala με νέα ανανεωμένη σύνθεση, να έχουν μόλις κυκλοφορήσει το "The Second Fall", ένα concept album επηρεασμένο από τα έργα των John Milton, Dante Alighieri και Neil Gaiman και βασισμένο στην επική ιστορία της εκθρόνισης, αλλά και της οργισμένης εκδίκησης του Εωσφόρου. Στη σίγουρα ποιοτικότερη φάση της μέχρι στιγμής μουσικής τους πορείας, οι Mahakala ηχούν πιο ολοκληρωμένοι, εμπνευσμένοι, δεμένοι και δυναμικοί από ποτέ, χτίζοντας τα επηρεασμένα από το 80's metal και τη δυναστεία των Black Sabbath κοφτερά κιθαριστικά τους riffs, πάνω σε μία βάση από συμπαγή και τεχνικά ντραμιστικά μέρη και ογκώδεις μπασιστικές γραμμές, και χρωματίζοντας το αναβαθμισμένο τους songwriting με αρρωστημένες φωνητικές μελωδικές γραμμές που "βρωμάνε" 70's.***Οιείναι μια southern metal rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 2014 στον Βόλο από τον Θανάση Τιμπλαλέξη (ex-Rafferty Rules) στην κιθάρα, τον Αλέκο Παπαθανασίου (ex-Die Without) στο μπάσο, και τον Δημήτρη Αμβράζη (Volos Jazz Orchestra) στα τύμπανα. Τον Σεπτέμβριο του 2016, κυκλοφόρησαν σε ψηφιακή μορφή, την πρώτη τους ομώνυμη δισκογραφική δουλειά, ηχογραφημένη, μιξαρισμένη και μαστεραρισμένη στα Red Goat Studios.Στην ολιγοετή πορεία τους, οι Dendrites έχουν εμφανιστεί ζωντανά στο πλευρό ονομάτων του διεθνούς στερεώματος, όπως οι Brant Bjork (USA), Kadavar (DE), The Re-Stoned (RUS), αλλά και εγχώριων ηρώων όπως οι Planet of Zeus, Nightstalker, 1000mods, Naxatras, Tardive Dyskinesia, Potergeist, Mahakala, Μέμφις, Hidden in the Basement, Allochiria, Sober on Tuxedos και Void Droid, σε μουσικές σκηνές σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας. Η ποιότητα και η συναυλιακή τους δύναμη, τους προσέφεραν το καλοκαίρι του 2017 την ευκαιρία συμμετοχής σε σημαντικά εγχώρια festivals, όπως τα BottomFest, New Long Fest, Los Almiros Fest και Let's Rock Festival.Τον Αύγουστο του 2017 κατετάγησαν πρώτοι στην πανελλαδική ψηφοφορία του κοινού για τον μουσικό διαγωνισμό "The Road to Desertfest", και τέταρτοι στην τελική κατάταξη μετά την εμφανισή τους στους τελικούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια του 9th Street Mode Festival.Αυτό τον καιρό η μπάντα προγραμματίζει τις επόμενες ζωντανές εμφανίσεις της, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στα τραγούδια που θα συμπεριληφθούν στην επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά.***LINKS:• Mahakala: www.facebook.com/mahakalaband • Dendrites: www.facebook.com/dendritesband • Rover Bar: www.facebook.com/roverbar Fb event: www.facebook.com/events/1648807265138873