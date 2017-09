/ / / / MARILYN MANSON: Ακούστε το νέο κομμάτι "KILL4ME"

"Heaven Upside Down" tracklist:

evelation #12

Tattooed in Reverse

WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

SAY10

KILL4ME

Saturnalia

JE$U$ CRI$IS

Blood Honey

Heaven Upside Down

Threats of Romance

Ένα ακόμη νέο κομμάτι απο το επερχόμενο άλμπουμ τουμε τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου απο την, δόθηκε στη δημοσιότητα.Μετά το, το οποίο απολαύσαμε πριν λίγες ημέρες μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει, και το, ήρθε η ώρα για το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.