/ / / / MARILYN MANSON: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album. Ακούστε το "We Know Where You F*king Live

"Heaven Upside Down" tracklist:

evelation #12

Tattooed in Reverse

WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

SAY10

KILL4ME

Saturnalia

JE$U$ CRI$IS

Blood Honey

Heaven Upside Down

Threats of Romance









έδωσε στη δημοσιότητα το νέο κομμάτικαι λεπτομέρειες για το επερχόμενο δέκατο άλμπουμ του.Ο διάδοχος του(2015) με αρχικό τίτλο "SAY10" μετονομάστηκε τον Μάιο σε "Heaven Upside Down" και παράλληλα η προγραμματισμένη για 14 Φεβρουαρίου 2017 κυκλοφορία του αναβλήθηκε.δίνει πλέον στη δημοσιότητα το εξώφυλλο, το tracklist και την ημερομηνία κυκλοφορίας τουκαθώς και το κομμάτιγια να μας δώσει μια ακόμη γεύση απο το τι να περιμένουμε, μετά βέβαια απο το πολυσυζητημένο teaser του κομματιού "SAY10" Η κυκλοφορία τουορίστηκε για τις 6 Οκτωβρίου.