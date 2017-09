/ / / / MARILYN MANSON: Video για το νέο κομμάτι "We Know Where You Fucking Live"

"Heaven Upside Down" tracklist:

evelation #12

Tattooed in Reverse

WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

SAY10

KILL4ME

Saturnalia

JE$U$ CRI$IS

Blood Honey

Heaven Upside Down

Threats of Romance









Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ακρόαση του "We Know Where You Fucking Live" και την αποκάλυψη των λεπτομερειών της επερχόμενης νέας δισκογραφικής δουλειάς τουμε τίτλο, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το επίσημο video του παραπάνω κομματιού.Ο διάδοχος του(2015) με αρχικό τίτλο "SAY10" μετονομάστηκε τον Μάιο σε "Heaven Upside Down" και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου