/ / / / MERCILESS: Κυριακή 29 Οκτωβρίου @ Κύτταρο w/ AMKEN

(Sweden)(Greece)Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 - Κύτταρο Live“Cult Deathlike Thrash”Υπάρχουν cult συγκροτήματα, που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα βλέπαμε live στη ζωή μας, ιδιαίτερα στο χώρο του extreme metal. Ένα από τα πιο καλά “κρυμμένα” μυστικά στο ακραίο metal, είναι οι Σουηδοί death-thrashersΙδρύθηκαν το 1986 και αφού πρώτα πειραματίστηκαν με άλλα ονόματα (BLACK MASS και OBSESSED), κατέληξαν στο όνομα MERCILESS, με το οποίο κυκλοφόρησαν δύο demos. Αυτά υπέπεσαν στην αντίληψη του Euronymous, κιθαρίστα και συνιδρυτή των black metallers MAYHEM, που έσπευσε να τους υπογράψει στη δισκογραφική εταιρία που είχε μόλις ιδρύσει, την Deathlike Silence Productions. Το “The Awakening” είδε το φως της δημοσιότητας το 1990 και ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία, τόσο της εταιρίας όσο και του συγκροτήματος, ενώ ο ίδιος ο Euronymous ανέλαβε την παραγωγή του άλμπουμ!!!Ένα εκρηκτικό μείγμα death και thrash metal, με λίγα πρώιμα black στοιχεία, που συνδύαζε τους POSSESSED και τους BATHORY, με τους SODOM, τους KREATOR και τους SLAYER των πρώτων τους άλμπουμ. Το “The Awakening” είναι ένα από τα πιο παραγνωρισμένα διαμάντια του ακραίου metal διαχρονικά, ένα άλμπουμ που υπήρξε προπομπός των σπουδαίων κυκλοφοριών που θα ακολουθούσαν από την Σουηδική σκηνή λίγα χρόνια αργότερα.Το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο “The Treasures Within”, ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1992, με χαρακτηριστική καθυστέρηση για την εποχή, εξαιτίας της νέας εταιρίας τους, της Αγγλικής Active Records, αφήνοντάς τους πίσω στον εσωτερικό ανταγωνισμό, ενώ στην πραγματικότητα το άλμπουμ δεν υστερούσε, ιδιαίτερα σε σχέση με το ντεμπούτο τους. Τα προβλήματα με τις εταιρίες συνεχίστηκαν, παρά τη συνεργασία τους με τον Dan Swano των EDGE OF SANITY και μετά το τρίτο άλμπουμ τους με τίτλο “Unbound”, που κυκλοφόρησε το 1994 μέσω της Σουηδικής No Fashion Records, διαλύθηκαν και βρέθηκαν μόνο για να ηχογραφήσουν μια διασκευή στο κομμάτι “Crionics” των SLAYER το 1995 για ένα tribute άλμπουμ.Οι επανακυκλοφορίες ορισμένων εκ των άλμπουμ τους από τις Osmose Productions και Black Lodge Records, τους έφεραν ξανά στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα την επανασύνδεσή τους και την κυκλοφορία του ομώνυμου και τελευταίου άλμπουμ τους “Merciless” το 2002 και ελάχιστες, επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις.Τρία από τα τέσσερα βασικά και αυθεντικά μέλη του γκρουπ (Erik Wallin-κιθάρα, Roger “Rogga” Petersson-φωνητικά και Stefan “Stipen” Karlsson-ντραμς), μαζί με τον Peter Stjärnvind (ντράμμερ των MERCILESS στα δύο τελευταία τους άλμπουμ, πρώην ENTOMBED, UNANIMATED, NIFELHEIM, FACE DOWN, KRUX, REGURGITATE, DAMNATION, LOUD PIPES, BLACK TRIP, BORN OF FIRE, V.O.J.D και νυν MURDER SQUAD, PEST) στην δεύτερη κιθάρα και τον Josef Tholl (ENFORCER, V.O.J.D, CC COMPANY, JOSEPH THOLL AND THE ESCPADES, πρώην BLACK TRIP, CORRUPT, CORRUPTED, HAZARD) στο μπάσο, θα επισκεφθούν την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα, την, για μία και μοναδική εμφάνιση στο Κύτταρο Live, όπου θα δούμε από κοντά ένα πραγματικό cult θρύλο της ακραίας μουσικής, για πρώτη και τελευταία φορά, αφού στα τέλη του τρέχοντος έτους το συγκρότημα αποσύρεται από την ενεργό δράση παντοτινά!!!Οι οπαδοί του death-thrash οφείλουν να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους και να δώσουν το παρόν σε μία συναυλία που θα χαραχτεί στη μνήμη όσων παρευρεθούν. Την συναυλία θα ανοίξουν οι συμπατριώτες μας, thrashers,, που πρόσφατα κυκλοφόρησαν το πάρα πολύ καλό “Theater Of The Absurd” από τη No Remorse Records.Ώρα έναρξης: 21:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Προπώληση & Ταμείο)Προπώληση εισιτηρίωνTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.123tickets.gr fb event: www.facebook.com/events/1085677694900140/