/ / / / NOCTURNAL RITES: Video για το νέο κομμάτι "Repent My Sins"

Οι Nocturnal Rites επιστρέφουν δισκογραφικά ύστερα απο 10 χρόνια με την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ "Phoenix". Απο την επικείμενη δουλειά των Σουηδών μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι "Repent My Sins" μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.





O διάδοχος του "The 8th Sin" (2007) αναμένεται να κυκλοφορήσει 29 Σεπτεμβρίου





"Phoenix" tracklist:

“A Heart As Black As Coal”

“Before We Waste Away”

“The Poisonous Seed”

“Repent My Sins”

“What’s Killing Me”

“A Song For You”

“The Ghost Inside Me”

“Nothing Can Break Me”

“Flames”

“Used To Be God” *

“Welcome To The End”





* bonus track on ltd. Digipak and Vinyl (Digipak also comes with a Nocturnal Rites patch)