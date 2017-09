/ / Πλατεία Ελευθερίας (Άνω Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη): Rock συναυλία την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου με νεανικά σχήματα

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου: Η Πλατεία Ελευθερίας της Άνω Ηλιούπολης γίνεται … ROCK με 5 μουσικά σχήματα











Jo & the Dimplers

Carolle

Nodus Tollens

The Coreys

Leftover Bullets











A Night tο Remember! Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Σεπτέμβριος όπως … Πολιτισμός, σε συνεργασία με τα Red House Studios, ο Δήμος Παύλου Μελά φέρνει τον rock ήχο στα δυτικά, στην Πλατεία Ελευθερίας της Άνω Ηλιούπολης με πέντε νεανικά μουσικά σχήματα σε μια μεγάλη ROCK γιορτή. Η αστική Πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται περίπου στη μέση της κύριας εμπορικής οδού Μακρυγιάννη, στο εμπορικό κέντρο της Άνω Ηλιούπολης. Πρόσβαση και με αστική συγκοινωνία, δρομολόγιο του ΟΑΣΘ Νο 34 (Δρομολόγιο Άνω Ηλιούπολης). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Κέντρο Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Λαγκαδά 221, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, 2313 302835, 936, 833. Οι Jo & Τhe Dimplers συνδυάζουν rock ήχους με funk στοιχεια! Το τετραμελές αυτό μουσικό σχήμα δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη για να προσθέσει τη δική του νότα στη μουσική της πόλης! Έχουν επιρροές από καλλιτέχνες όπως η Etta James, ο Stevie Wonder, o Joe Bonammasa, οι Deep Purple κ.α. Αποτελείται από την Ιωάννα Προκοπίου στη φωνή, τον Πασχάλη Νένδο στα κρουστά, τον Γιώργο Χαραλαμπίδη στο μπάσο και τον Σπύρο Κακάλη στην κιθάρα. Η πρώτη τους μουσική δημιουργία είναι το τραγούδι “Remember” και στην πορεία θα ακολουθήσουν νέες συνθέσεις!Οι Carolle είναι ένα σχήμα με επιρροές από πολλά είδη μουσικής. Δημιουργήθηκαν στην Θεσσαλονίκη από τους Ευγένειο Μπουρσανίδη (κιθάρα-φωνή), Γιάννη Μαυρομάτη (τύμπανα-φωνή) και Κώστα Πλατακίδη (μπάσο). Μετά από πολλές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την συμμετοχή στο Coloritfest φεστιβάλ στην Πράγα, οι Carolle ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ. To ‘Liquid Pancakes’ ηχογραφήθηκε το 2014 στα Maverick Studios. Το 2015, ο Ανδρέας Νάνος ανέλαβε το μπάσο και μαζί άρχισε μία νέα περίοδος με καινούργιο υλικό και live performances.Οι Nodus Tollens έχουν κάνει αρκετές Live εμφανίσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Σημείο αναφοράς αποτελεί το άνοιγμα στους Locomondo στο Lake Festival στη Νεράιδα Κοζάνης. Αυτό το διάστημα η μπάντα βρίσκεται στο Underground Studio και ηχογραφεί το πρώτο της άλμπουμ. Στο παρελθόν έχει δοθεί και ραδιοφωνική συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ στην εκπομπή ‘μπλε σαν πορτοκάλι’ με την Μαίρη Βενέζη όπου ακούστηκαν για πρώτη φορά κάποια από τα τραγούδια τους.Οι The Coreys είναι punk rock alternative συγκρότημα που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Punk rock ήχος και κοινωνικός στίχος. Η μπάντα αποτελείται από 4 φίλους που μοιράζονται την αγάπη τους για την μουσική, γράφοντας τα δικά τους κομμάτια. Το όνομα The Coreys, το έχουν υιοθετήσει τα μέλη της μπάντας προς τιμήν του Βand Hero “Corey το κοκόρι” έχοντας κοινό επίθετο ως μουσικά αδέρφια.Οι Θεσσαλονικείς Hard Rockers μετράνε 3,5 χρόνια ύπαρξης, βάζουν στο τραπέζι τη δική τους πρόταση και κουβαλάνε μαζί τους βρωμιά, αλητεία κι αγριάδα. Εμπνευσμένοι από τη μουσική αλλά και τη στάση της hard 'n heavy δεκαετίας '85 - '95 χαϊδεύουν τις vintage επιρροές τους ρίχνοντας τις "εναπομείναντες/παρατημένες σφαίρες" τους εκμοντερνισμένα στο ψαχνό της δεκαετίας που διανύουμε.H πενταμελής ομάδα ιδρύθηκε τη στιγμή που καθιερώθηκε το κύμα εγκατάλειψης της χώρας μας από νέους προς το εξωτερικό.Όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι, "Είδαμε τις παρέες μας να αποδεκατίζονται φεύγοντας ο ένας πίσω από τον άλλον, και μείναμε κάποιοι εδώ σαν παρατημένοι. Αλλά είμαστε σφαίρες..."Ένα ηλεκτρικά φορτισμένο πεδίο που πατάει στο hard rock, ακουμπάει το heavy, και φλερτάρει με το Punk, παιγμένο με τον plug and play τρόπο, αποφεύγοντας τα sound effect και με σεβασμό προς τον αναλογικό τρόπο.Με έντονα γερμένη τη ζυγαριά θυμωμένα προς τα κοινωνικά δρώμενα, δεν αποφεύγουν να σκάψουν βαθιά στα συναισθήματα και παράλληλα να φιλοσοφήσουν.To καλοκαίρι του ‘15 ηχογράφησαν το παρθενικό τους τραγούδι "80s Child'' κυκλοφορόντας το σε μορφή lyric Video, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από το αυτί και το μάτι του κ. Μίλτου Καρατζά και της εταιρίας Final Touch - The Label, υπογράφοντας 2ετές συμβόλαιο. Το "80s Child" κυκλοφόρησε τον Μάιο του ‘16 υπό τη σφραγίδα της εταιρίας σαν πρώτο Single του debut album που ονομάζεται "Virtue & Vice" και κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου μαζί με το δεύτερο single “While I’m on the round” το οποίο συνοδεύεται κι από το πρώτο video clip τους.To "Might be miles away" έγινε το δέυτερο τους video clip και κυκλοφόρησε τον περασμενο Ιανουάριο ...το τρίτο είναι στα σκαριά. Στα 3,5 χρόνια τους μετράνε κάποιες δεκάδες εμφανίσεων κυρίως στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, κάποιες από συμμετοχές σε festival, και άλλες σε αποκλειστικά gigs. 