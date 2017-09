/ / / / / Prog Over Athens: Need, Poem, Tardive Dyskinesia - Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου @ Piraeus 117 Academy

NEED

Στις 30 Ιουνίου του 2017 το Rockwave Festival συγκέντρωσε τα σημαντικότερα συγκροτήματα του σκληρού ήχου της ελληνικής σκηνής σε ένα βράδυ που το groove, τα riffs η ένταση και η ανταπόκριση του κοινού νίκησαν τον καύσωνα.Σε συνέχεια εκείνης της μέρας του Rockwave Festival τοθα φιλοξενήσει τρεις από τις πιό ενεργές και προοδευτικές μπάντες τις εγχώριας σκηνής!Τηνοιενώνουν τις δυνάμεις τους, την φιλία τους και την 12ετή δισκογραφική τους πορεία στον χωρο και συμπράττουν από κοινού σε ένα μοναδικό Live show που ο σκληρός Progressive (και όχι μόνο) ήχος τους θα τεστάρει τις αντοχές των decibelόμετρων σε μια ιδιαίτερη γεμάτη ένταση βραδιά για τους ίδιους όσο και για τον κόσμο που θα παρευρεθεί.Prog Over Athens!!!Τρεις εξαιρετικές μπάντες στον καλύτερο indoor συναυλιακό χώρο της πόλης έτοιμες να αποδώσουν την μουσική τους στο peak της δημιουργικότητας τους για να φτιάξουμε όλοι μαζί κάτι που θα θυμόμαστε καιρό!Mε μεγάλη και ποιοτική δισκογραφική παρουσία που ξεκινά το 2006 με το πρωτόλειο progressive δείγμα του Wisdom Machine και το επιθετικό modern metal του Siamese God που ακολούθησε το 2009 οι NEED μπήκαν στον χάρτη με τα καλύτερα εξαγώγιμα metal προιοντα από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους, στρέφοντας την προσοχή κάθε ανήσυχου ακροατή πάνω τους συμμετέχοντας στο Sonisphere με IRON MAIDEN & SLIPKNOT.Ακολούθησε το 2014 η εκκωφαντική κυκλοφορία του Orvam, με συνοδεία κολακευτικών έως και αποθεωτικών σχολίων από κοινό και κριτικούς στα εγχώρια και διεθνή μουσικά ύδατα. Ορμώμενοι από την εξαιρετική υποδοχή του δίσκου οι Need περιόδευσαν με μερικές από τις πιο σπουδαίες prog μπάντες (Fates Warning, Τhreshold, Dead Soul Tribe, Symphony X) καθιστώντας το όνομα τους ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στον χώρο. Παράλληλα παίξανε στο ProgPower USA το πιο γνωστό prog festival στην Αμερική.Το τελευταίο τους πόνημα υπό τον τίτλο Ηegaiamas: A song for Freedom ήρθε για να στοιχείωσει όσους ενδώσουν στην ακρόαση του μέσα από τις τολμηρές και αριστουργηματικές συνθέσεις του. Αμερικάνικο και ευρωπαϊκό tour μαζί με τους Evergrey και διάρκεια πλέον των δύο μηνών έχουν μπει στο checklist και πλέον το αθηναϊκό κοινό θα τους δει στο καλύτερο συναυλιακό venue της πόλης! http://www.needband.net / | www.facebook.com/needband Το 2009, το Metal Hammer, αναγνώριζε ότι η πρώτη τους δουλειά, το “The Great Secret Show”, ήταν “Το καλύτερο ντεμπούτο ελληνικού σχήματος από το 2000 και μετά και ένα από τα 10 καλύτερα albums που έχουν ποτέ κυκλοφορήσει στην Ελληνική σκηνή.” Σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, οι Poem βρίσκονται στο προσκήνιο της Ελληνικής –και όχι μόνο- μουσικής πραγματικότητας με μία καταπληκτική επιστροφή που ονομάζεται “Skein Syndrome” η οποία έχει αποσπάσει εκπληκτικές κριτικές σε όλον πλέον τον κόσμο.Η υπογραφή δισκογραφικού συμβολαίου με τη Σουηδική ViciSolum Productions και η έναρξη της συνεργασίας τους με το management της Intromental (Leprous, Persefone κ.α.) οδήγησαν τη μπάντα στην πραγματοποίηση της πρώτης Ευρωπαϊκής τους περιοδείας το 2016 στο πλευρό των Amorphis, Textures και Omnium Gatherum για 45 ημέρες, ενώ το 2017 τους βρήκε και πάλι στους Ευρωπαϊκούς δρόμους αυτήν τη φορά μαζί με τους αναρχόμενους melodic death metallers Persefone, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ένα mini Βαλκανικό tour παρέα με τους Έλληνες, Until Rain.Έχοντας στο παρελθόν ανέβει στη σκηνή πλάι σε μεγάλα ονόματα του διεθνούς metal στερεώματος όπως οι Ozzy Osbourne, Opeth, Pain of Salvation, Paradise Lost, Burst, Mekong Delta, Cilice, Rotting Christ, Leprous, κτλ, οι POEM θεωρούνται –και καθόλου άδικα- ένα πολύ έμπειρο live act, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις τους, έχουν χαρακτηριστεί ως καθηλωτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.Έχοντας κάνει το πέρασμά τους από το Rockwave και πολλές στάσεις εντός και εκτός των συναυλιακών / φεστιβαλικών τειχών οι POEM έχουν στα σκαριά νέα κυκλοφορία δίσκου το 2018 και πολλά όμορφα πράγματα να διηγηθούν επί σκηνής.Όσοι παρακολουθούν την prog metal σκηνή και όχι μόνο, γνωρίζουν πολύ καλά τους Tardive Dyskinesia. Από τις πρώτες μέρες τους ως Override, την κυκλοφορία του προφητικού ντεμπούτο full length album τους “Distorting Point of View”, την ευρωπαϊκή περιοδεία, τα packed gigs σε όλη την Ελλάδα και τελικά το εμβληματικό “Static Apathy in Fast Forward” (2012) album τους, που με την υψηλή ακραία αισθητική του, τους έδωσε το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή τους στα δύο μεγαλύτερα prog-djent metal fest της Ευρώπης (Euroblast & UK Tech-Metal Fest) κοντά σε κορυφαία ονόματα του είδους, όπως Meshuggah, Cynic, Leprous, The Ocean, Protest The Hero, Animals As Leaders, Textures, Between The Buried And Me κ.ά., οι Tardive Dyskinesia χαρακτηρίζονται από σταθερή ποιότητα και εμμονική συνέπεια, γεγονός που τους επέτρεψε να παραμείνουν στο προσκήνιο, για όλο αυτό το διάστημα. Πριν ένα χρόνο κυκλοφόρησαν τη νέας τους δισκογραφική κυκλοφορία υπό τον τίτλο “Harmonic Confusion” (Playfalse Records). Το momentum του προοδευτικού σκληρού ήχου είναι προ των πυλών! Οι NEED, POEM, TARDIVE DYSKINESIA πρωτοστατούν και εγκαινιάζουν μια από τις ενδιαφέρουσες μουσικές συμπράξεις των τελευταίων ετών!