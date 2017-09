/ / Σαν Σήμερα: 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Φεύγει απο τη ζωή σε ηλικία 32 ετών ο ντράμερ των Led Zeppelin, John Bonham. Γενέθλια σήμερα για τον συνιδρυτή των Siouxsie and the Banshees, Steven Severin . Οι Candlemass κυκλοφορούν το "Tales of Creation", οι Kreator το "Violent Revolution", οι Black Sabbath τα "Vol.4" και "Technical Ecstasy", οι Paradise Lost το "Faith Divides Us - Death Unites Us", οι Saxon το "Killing Ground", οι Immortal το "All Shall Fall" και οι The Doors το "Strange Days".

























25/09/1955

















25/09/1967













25/09/1972





Οι Black Sabbath κυκλοφορούν το τέταρτο album τους με τίτλο "Vol.4".









25/07/1976

Κυκλοφορεί το έβδομο άλμπουμ των Black Sabbath, με τίτλο "Technical Ecstasy".









25/09/1980









25/09/1989

















25/09/2001

Οι Kreator κυκλοφορούν το δέκατο album τους με τίτλο "Violent Revolution".









25/09/2001

Οι Saxon κυκλοφορούν το δέκατο πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Killing Ground". Το άλμπουμ κυκλοφόρησε επίσης και σε ειδική έκδοση με bonus CD το οποίο περιείχε επανεκτελέσεις 8 κομματιών της μπάντας της περιόδου 1980-1984, τα οποία αργότερα συμπεριλήφθηκαν στο "Heavy Metal Thunder".











25/09/2009



Οι Paradise Lost κυκλοφορούν το δωδέκατο άλμπουμ τους, με τίτλο "Faith Divides Us – Death Unites Us".









25/09/2009





Οι Immortal κυκλοφορούν το όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο "All Shall Fall". Πρόκειται για το μοναδικό άλμπουμ της Νορβηγικής back metal μπάντας με τον μπασίστα Apollyon και το τελευταίο με τον τραγουδιστή/κιθαρίστα Abbath Doom Occulta.









Γεννιέται στην περιοχή Highgate του Λονδίνου, ο μπασίστας, συνθέτης και συνιδρυτής των).Εμπνεύστηκε το όνομά του απο τον χαρακτήρα του Αυστραλιανού συγγραφέα, που είναι κεντρικό θέμα στο τραγούδι τωνΤο 1976 ο Severin μαζί με την τραγουδίστρια, σχημάτισαν τουςΕκτός των, ο Severin είναι επίσης γνωστός για το side-project του με τον(τραγουδιστή/κιθαρίστα τωνκαι την περίοδο εκείνη κιθαρίστα των Banshees), The Glove, που οδήγησε στην κυκλοφορία του άλμπουμκαι δύο singles.Μετά την διάλυση τωντο1996, ίδρυσε την δική του δισκογραφική εταιρία, με όνομακαι αφοσιώθηκε στην σόλο καριέρα του κυκλοφορώντας 14 άλμπουμ με πιο πρόσφατο τοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου.Οικυκλοφορούν το δεύτερο album τους, με τίτλο. Ο δίσκος αποτελείται απο κομμάτια που ηχογραφήθηκαν την περίοδο 1965-66 και που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ομώνυμο ντεμπούτο album της θρυλικής μπάντας, όπως για παράδειγμα τοπου είναι ένα απο τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο. Η φωτογραφία του εξωφύλλου τραβήχτηκε απο τονκαι απαθανατίζει μια ομάδα πλανόδιων ζογκλέρ σε ένα δρομάκι του Μανχάταν.Φεύγει απο τη ζωή σε ηλικία 32 χρόνων ο drummer των. Ο θάνατός τον βρήκε στον ύπνο του και προήλθε απο αναρρόφηση, ύστερα απο κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.Απο πολύ νεαρή ηλικία έπαιζε σε διάφορες τοπικές μπάντες του Birmingham, μια εξ αυτών ήταν και η μπλουζ μπάνταμε τραγουδιστή τον. Το 1968 όταν ο Plant θα σχηματίσει τουςθα προτείνει στον Bonham να αναλάβει τα καθήκοντα στου drummer της μπάντας, όπως κι έγινε. Παράλληλα με τουςσυμμετείχε και σε άλλες μπάντες.Αποτέλεσε επιρροή για drummers όπως οικ.α.Οικυκλοφορούν το τέταρτο album τους με τίτλοΑρκετά τραγούδια του album όπως τακαιείχαν ηχογραφηθεί το 1985.Πρόκειται για το τελευταίο album που θα κυκλοφορήσει το Σουηδικό doom metal συγκρότημα με τονστα φωνητικά, ο οποίος θα επιστρέψει προσωρινά στην μπάντα μετά απο 15 χρόνια.