/ / Σαν Σήμερα: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα οι Running Wild κυκλοφορούν το "Port Royal", οι AC/DC το "Ballbreaker", οι Corrosion of Conformity το "America's Volume Dealer", οι Soulfly το "Primitive", οι Mötley Crüe το "Shout at the Devil" και οι Beatles το "Abbey Road"













26/09/1969











Κυκλοφορεί το ενδέκατο άλμπουμ των Beatles με τίτλο "Abbey Road". Παρόλο που το "Let It Be" είναι το τελευταίο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε, το "Abbey Road" θεωρείται το τελευταίο άλμπουμ των Beatles επειδή ηχογραφήθηκε αργότερα.









26/09/1983

Οι Mötley Crüe κυκλοφορούν το δεύτερο album τους "Shout At The Devil". Το εν λόγω άλμπουμ έκανε γνωστή την Αμερικανική μπάντα και την καθιέρωσε ως μια απο τις μπάντες του χώρου με τις περισσότερες πωλήσεις τη δεκαετία του '80.











26/09/1988

Οι Running Wild κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, "Port Royal".

Το άλμπουμ είναι μια επέκταση της πειρατικής θεματολογίας που ξεκίνησε απο τον προκάτοχό του, "Under Jolly Roger" (1987) και καθιέρωσε την Γερμανική heavy metal μπάντα ως "pirate metal" στην μεταλλική κοινότητα.













26/09/1995

Οι AC/DC κυκλοφορούν το δωδέκατο άλμπουμ τους (δέκατο τρίτο στην Αυστραλία), με τίτλο "Ballbreaker". Το άλμπουμ σηματοδότησε την επιστροφή του Phil Rudd, που αποχώρησε το 1983 και συμμετείχε απο το "TNT" (1975 / Αυστραλία) μέχρι και το "Flick of the Switch" (1983). Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ είναι γραμμένα απο τους αδελφούς Malcolm και Angus Young.













26/09/2000

Οι Corrosion of Conformity κυκλοφορούν το έκτο τους άλμπουμ, με τίτλο "America's Volume Dealer". Είναι το τελευταίο άλμπουμ της Αμερικανικής μπάντας με τον επι εννέα χρόνια ντράμερ της, Reed Mullin, μέχρι την επιστροφή του το 2010.









26/09/2000

Κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ των Soulfly, με τίτλο "Primitive"