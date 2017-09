/ / / / SATYRICON: Ακούστε το νέο τους single "To Your Brethren In The Dark"

Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο ένατο άλμπουμ των Satyricon με τίτλο "Deep Calleth Upon Deep" και η θρυλική black metal μπάντα παρουσίασε το δεύτερο single απο την εν λόγω κυκλοφορία, το οποίο φέρει τον τίτλο "To Your Brethren In The Dark".





Το "Deep Calleth Upon Deep" κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου μέσω της Napalm Records.





Οι ηχογραφήσεις του "Deep Calleth Upon Deep" έλαβαν χώρα στο Όσλο της Νορβηγίας και στο Βανκούβερ του Καναδά στις αρχές του 2017 ενώ η μίξη έγινε με τον Mike Fraser ο οποίος είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα στο άλμπουμ "Now, Diabolical".





Απολαύστε το "To Your Brethren In The Dark" παρακάτω!









Το εξώφυλλο αποτελείται απο ένα σκίτσο του 1898 του Νορβηγού καλλιτέχνη