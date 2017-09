/ / / SAXON: Έρχεται νέα συλλογή τον Νοέμβριο

"Φοβερές στιγμές, που δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ και οι οποίες αντηχούν μέχρι σήμερα"

"Decade Of The Eagle" tracklist:

“Stallions Of The Highway”

“Big Teaser”

“Backs To The Wall”

“Militia Guard”

“Wheels Of Steel”

“747 (Strangers In The Night)”

“Suzie Hold On”

“Motorcycle Man” (live)

“Strong Arm Of The Law”

“Heavy Metal Thunder”

“20,000ft” (live)

“Dallas 1PM”

“And The Bands Played On”

“Never Surrender”

“Denim And Leather”

“Fire In the Sky” (live)

“Princess Of The Night”

“Power & The Glory”

“This Town Rocks”

“The Eagle Has Landed”

“Midas Touch”

“Sailing To America”

“Crusader”

“Devil Rides Out”

“Back On The Streets”

“Rockin' Again”

“Rock N' Roll Gypsy”

“Broken Heroes”

“Waiting For The Night”

“Rock The Nations”

“Northern Lady”

“Battle Cry”

“Ride Like The Wind”

“Red Alert”

Νέα συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου για τους θρυλικούς, μέσω της. Το best of τιτλοφορείταιπεριέχει 34 κομμάτια απο τα πρώτα εννέα άλμπουμ του συγκροτήματος, και θα είναι διαθέσιμη σε τετραπλό βινύλιο και διπλό CD σε πολυτελή έκδοση.Τοεπίσης περιέχει σημειώσεις του frontmanτων πρωτοπόρων του New Wave Of British Heavy Metal, οι οποίες καταγράφουν την πρώτη αυτή δεκαετία των Saxon στην οποία κτίστηκε ολόκληρη η καριέρα τους.Ο Byford σχολίασε πως αυτά είναι άλμπουμ απο την εποχή της δεκαετίας του '80 που ταρακούνησε τους ροκ οπαδούς σε όλο τον κόσμο, όταν το βρετανικό ροκ ήταν για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο.