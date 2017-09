/ / / / / SIVA SIX, SadDoLLs, DYNASTIE: Κυριακή 29 Οκτωβρίου @ An Club

Τοπαρουσιάζει το “ Halloween Feast “Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017Είσοδος :7 eΠόρτες 20:30Αν Club : Σολωμού 13 Εξάρχεια , Τηλ : 210 3305056 , www.anclub.gr Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου το AΝ Club παρουσιάζει το “ Halloween Feast “.Τρεις μπάντες της εναλλακτικής σκοτεινής μουσικής σκηνής σε μια νύχτα διαφορετική από τις άλλες, γεμάτη αστικούς μύθους και ιστορίες για ζωντανούς και νεκρούς.Ο χειμώνας αρχίζει η νύχτα μεγαλώνει και οι σκιές μακραίνουν…το “ Halloween Feast “ σε καλεί .Οιγια περισσότερα από 10 χρόνια δημιουργούν εξαιρετικά Dark Electro/ Industrial Αlbums με προσωπικότητα.Τελευταίο τους έργο είναι το αποκαλυπτικό “ Dawn of Days “ .Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους Αlbum «Rise New Flesh» το 2005 από Ιταλική εταιρία Decadence Records. Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 4 Albums, 1 Ep και 1 Remix Album.Ανήκουν στο Roster της βελγικής εταιρίας Alfa Matrix. Έχουν δώσει συναυλίες σε 14 χώρες.Περισσότερες από 60 μπάντες έχουν κάνει Remix σε τραγούδια τους. Έχουν συμμετάσχει σε 30 Cd - συλλογές του εξωτερικού. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως Front 242, Type O Negative, Die Krupps, Apoptygma Berzerk,Hocico, Grendel,Theatre Of Tragedy ,Pansonik,Arcturus, κ.α.Οι Siva Six είναι η μοναδική ελληνική μπάντα έως τώρα που έχει μπει ως No. 1 σε Alternative Charts του εξωτερικού (No1 @ IAC 1/2007,Ιταλία). Έχουν μπει στο Top 10 σε Alternative Charts χωρών όπως η Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία.Οι ζωντανές εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονται ως χαρισματικές, είναι γεμάτες ιδρώτα, καπνό και full face make up.Το 2016 μετακόμισαν στην Γερμανία έχοντας πλέον ως βάση την πόλη της Λειψίας.Το νέο Remix Αlbum τους, “NYX”, θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2017 από τηνSiva Six Web Site : http://www.sivasix.com/ Facebook : https://www.facebook.com/sivasix/ Siva Six You Tube Channel: https://www.youtube.com/user/SIVASIXO ...Siva Six on Spotify : https://open.spotify.com/artist/2IKSR... Bandcamp : https://alfamatrix.bandcamp.com/album/dawn-of-days Οιείναι μια Darkwave Metal μπάντα από την Αθήνα με δέκα χρόνια ενεργό δράση στη σκηνή και 4 στούντιο albums.Η μπάντα έχει μοιραστεί την σκηνή με πολλούς καλλιτέχνες, όπως οι Paradise Lost, The 69 Eyes, VNV Nation, Moonspell, Blutengel, Star Industry .Το συγκρότημα έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Skinny Disco (Deathstars), Roberth Karlsson (Scar Symmetry), Zoltan Pluto (HIM), Juha-Pekka Leppaluoto (Charon, Poisonblack, Northern Kings) και Μίκι Chixx (Stoneman). Το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας ονομάζεται "Blood Of A Kind" σε παραγωγή από τον Hiili Hiilesmaa (ΗΙΜ, Lordi, The 69 Eyes, Sentenced, Moonspell) και κυκλοφόρησε μέσω της Γερμανικής εταιρίας Trisol Music Group / Darktunes τον Μάρτιο του 2017.Saddolls Web Site : http://www.saddolls.net/ Facebook : http://www.facebook.com/saddolls Saddolls You Tube Channel: http://www.youtube.com/user/OFFICIALSADDOLLS Saddolls on Spotify : https://open.spotify.com/artist/4AZUnmYQYJIMmkcDPWKfRb Τη βραδιά θα ανοίξουν οι γερμανοίΈχουν κυκλοφορήσει 2 Αlbums και παίζουν Synth/Electro .Μέλος τις μπάντας ήταν ο Thomas Lecsencski των ( S.I.T.D ).Έχουν δώσει πολλές συναυλίες σε όλη την Γερμανία μαζί με μπάντες όπως οι Clan of Xymox , Ost-Front,Decoded Feedback και πολλούς άλλους.Το 1ο τους video clip κυκλοφόρησε πρόσφατα.Dynastie Web Site : www.dynastie-musik.de Facebook : https://www.facebook.com/dynastie.band/ Dynastie You Tube Channel: https://www.youtube.com/user/KTDynastie Favebook event: www.facebook.com/events/1976176252659952