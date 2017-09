/ / / / SixStringNoise: Νέο ακουστικό EP τον Νοέμβριο

"The Acou-Strings" tracklist:

1) Crash Me (acoustic version)

2) Hard to Face it

3) Tongue in Cheek

4) You Can Do Better (acoustic version)

5) Didn't See That Comin' (acoustic version)

6) Money to Burn















Οιθα κυκλοφορήσουν τον Νοέμβριο ψηφιακά το νέο τους ακουστικό EP με τίτλο. Το EP θα περιέχει τρία νέα κομμάτια μαζί με τρεις επανεκτελέσεις από τα προηγούμενα άλμπουμ της ελληνικής μπάντας.Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια γεύση απο την επικείμενη κυκλοφορία!