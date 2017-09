/ / / / SL THEORY, CHRYSILIA: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου @ Αρχιτεκτονική

SL Theory - Chrysilia

Live στην Αρχιτεκτονική

8 Δεκεμβρίου 2017

Το prog συναντά το folk και οιτουςσε μία μεταλλική σύμπραξη στην Αρχιτεκτονική στο Γκάζι, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου!Οιμετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, γυρνούν στην Αθήνα και φέρνουν μαζί τους το show που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς αλλά και καινούρια, ακυκλοφόρητα κομμάτια. Η αποθέωση του Prog Rock και ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά συγκροτήματα των τελευταίων ετών σε ένα εκρηκτικό, δίωρο set!Οι, ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα νέα ελληνικά metal συγκροτήματα, με το debut album τουςνα κυκλοφορεί στις 12 Οκτωβρίου από τη Φινλανδική, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό, φέρνοντας μαζί του μελωδικούς folk metal ήχους που συναρπάζουν!Xώρος:Live στο Γκάζι (Ελασιδών 6)Ημερομηνία:Τιμή Εισιτηρίου:Προπώληση & Ταμείο(με μπύρα ή κρασί)Προπώληση Eισιτηρίων στην τιμή των 10 ΕυρώΜέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και paypal στο www.123tickets.gr χωρίς χρέωση handling fees.Οκτώ χρόνια μετά την δημιουργία τωναπό το drummer Σωτήρη Λαγωνίκα (What’s The Buzz? / Double Treat) και την κυκλοφορία του πρώτου album “SL Theory – I”, το συγκρότημα έχει, πλέον, εξελιχθεί σε δεκαμελές σχήμα με την προσθήκη των Mike Karasoulis (Dakrya / Double Treat) στα φωνητικά, Alex Flouros (Seduce The Heaven / Fragile Vastness / What’s The Buzz?” στην κιθάρα, Γιάννη Νίγδελη (Double Treat) στην κιθάρα, Μάνο Γαβαλά (Sound Of Silence / Airged Lamh / Noely Rayn) στα πλήκτρα και Chris Kollias (Seduce The Heaven / Persona Non Grata) στο μπάσο καθώς επίσης και τους Αλέξανδρο Λουζιώτη, Κανδια Μπουζιώτη, Χριστίνα Αλεξίου και Μαργαρίτα Παπαδημητρίου στα χορωδιακά φωνητικά.Τον περασμένο Μάρτιο, οιπαρουσίασαν το πλήρες album του Σωτήρη Λαγωνίκα «Progressively Dark” με τη συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων καθώς επίσης και κομμάτια από τα(2009) και(2014) και νεώτερα κομμάτια τους, σε ένα live που τάραξε τα νερά της Ελληνικής progressive metal σκηνής και όχι μόνο. Ακολούθησαν συναυλίες σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού πριν οιμπουν για ακόμη μία φορά στο studio για την ηχογράφηση της νέας τους δουλειάς που αναμένεται σύντομα.Οιδεν επιθυμούν να κατηγοριοποιούνται, αλλά οι μουσικοί καιροί τούς κατατάσσουν στο χώρο του soundtrack/symphonic/folk metal. Μουσικά παιδιά της rock performer και ηθοποιού musical Chryso, του Elias Pero (ex-Sovereign) και του διεθνούς φήμης παραγωγού Bob Katsionis (Firewind, Serious Black, Outloud), οιεξελίχθηκαν γρήγορα σε ένα σχήμα ταλαντούχων, φιλόδοξων και έμπειρων μουσικών. Ο βιρτουόζος Teo Ross στην κιθάρα, ο ταλαντούχος John Matzakos στα πλήκτρα, πλαισιωμένοι από τους Jim Ramses (Keepers of Jericho) στο μπάσο, Simon Kay (ex-Seduce The Heaven) στα drums και τον μοναδικό Odysseas (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών) στο βιολί δημιούργησαν ένα σύνολο που οδήγησε σε μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στην ελληνική folk metal κοινότητα.Ο πρώτος δίσκος των, λαμβάνει ήδη διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο και έχει εξασφαλίσει διεθνή διανομή σε όλες τις ηπείρους. Αφιερωμένος στην Αρκαδία, τόσο ως τόπο όσο και ως σύμβολο της Ουτοπίας, όπως αυτή είναι γνωστή από τον Διαφωτισμό και ύστερα, ο πρώτος δίσκος τωναποτελεί μια μεταφορά στιχουργικά που αναφέρεται στο μύθο, την απομυθοποίηση, την αγάπη, την απογοήτευση και την ελπίδα, μέσα από ένα μυθολογικό ελληνικό πρίσμα. Αποτελεί τιμή τωννα παρουσιάζουν για πρώτη φορά τον δίσκο αυτό με τους, στο πρώτο από μία σειρά διεθνών live shows.