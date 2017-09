Οι Sorcerer παρουσίασαν το video του πρώτου τους single "Sirens" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Crowning Of The Fire King" η κυκλοφορία του οποίο έχει προγραμματιστεί μέσω της Metal Blade Records για τις 20 Οκτωβρίου.





"The Crowning Of The Fire King" tracklist:

01. Sirens

02. Ship Of Doom

03. Abandoned By The Gods

04. The Devils Incubus

05. Nattvaka

06. Crimson Cross

07. The Crowning Of The Fire King

08. Unbearable Sorrow