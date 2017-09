/ / / TARJA: Ανακοίνωσε Χριστουγεννιάτικο album

"From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)" tracklist:

01. O Come, O Come, Emmanuel

02. Together

03. We Three Kings

04. Deck The Halls

05. Pie Jesu

06. Amazing Grace

07. O Tannenbaum

08. Have Yourself A Merry Little Christmas

09. God Rest Ye

10. Feliz Navidad

11. What Child Is This

12. We Wish You A Merry Christmas

φέτος θα φέρει τα Χριστούγεννα νωρίτερα με το νέο της Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ που τιτλοφορείταιτο οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου απο τηνΤο έβδομο άλμπουμ της Φινλανδής πρώην τραγουδίστριας των, θα περιέχει 11 κλασικά χριστουγεννιάτικα κομμάτια με σκοτεινές gothic αποχρώσεις.Την παραγωγή τουανέλαβαν, η, ο βραβευμένος παραγωγόςκαι ο Βρετανόςο οποίος είναι γνωστός για τη δουλειά του με τουςκαι(μεταξύ άλλων).