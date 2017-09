/ / / TEN YEARS AFTER: Επετειακό box set

Τα 10 CDs του box set είναι:

Ten Years After [Mono, 1967]

Undead [Stereo, 1968]

Stonedhenge [Stereo, 1969]

Ssssh [Stereo, 1969]

Cricklewood Green [Stereo, 1970]

Watt [Stereo, 1970]

A Space In Time [Stereo, 1971]

Rock & Music To The World [Stereo, 1972]

Positive Vibrations [Stereo, 1974]

The Cap Ferrat Sessions [recorded in 1972, mixed in 2017]









Αναλυτικά το traklist του "The Cap Ferrat Sessions":

1. Look At Yourself

2. Running Around

3. There’s Somebody Calling Me

4. There’s A Feeling

5. Holy Shit

με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων απο την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ τωντο 1967, θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου ένα box set αποτελούμενο απο 10 CDs το οποίος εκτός των άλλων θα περιέχει κι ένα CD με ακυκλοφόρητο υλικό.Το box set θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό 1500 αντιτύπων με εννέα στούντιο άλμπουμ της θρυλικής μπάντας remastered και το bonus CDτο οποίο πειέχει ακυκλοφόρητο υλικό που ηχογραφήθηκε το 1972 σε μία βίλα στο Cap Ferrat, νότια της Γαλλίας.Σύμφωνα με τον ντράμερ και συνιδρυτή των, το κάθε όργανο ηχογραφήθηκε σε ξεχωριστό δωμάτιο της βίλας, ενώ θυμάται πως τα ντραμς ηχογραφήθηκαν στην αίθουσα χορού. Η φυσική ατμόσφαιρα απο την ακουστική της βίλας βοήθησε τρομερά στο τελικό αποτέλεσμα πρόσθεσε ο Lee.Τα κομμάτια είχαν προγραμματιστεί να συμπεριληφθούν στον δίσκοαλλά λόγω του περιορισμού στον χρόνο του βινυλίου τελικά δεν κυκλοφόρησαν ποτέ.Την εν λόγω κυκλοφορία θα συνοδεύει ένα βιβλίο με σημειώσεις γραμμένες απο τον γνωστό δημοσιογράφο της, καταγράφοντας την εξέλιξη της μπάντας απο το ξεκίνημά της εως την εμφάνισή της στα φεστιβάλκαικαι την διάλυσή της το 1974.Το βιβλίο περιέχει επίσης και εκτενείς συνεντεύξεις με τα εναπομείναντα μέλη τωνκαθώς και συνεντεύξεις μελών της οικογένειας του, αλλά και σημειώσεις σχετικές με τις ηχογραφήσεις απο τον