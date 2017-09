/ / / / THE BLACK DAHLIA MURDER: Ακούστε το "Matriarch" απο το επερχόμενο album

"Nightbringers" tracklist:

01. Widowmaker

02. Of God And Serpent, Of Spectre And Snake

03. Matriarch

04. Nightbringers

05. Jars

06. Kings Of The Nightworld

07. Catacomb Hecatomb

08. As Good As Dead

09. The Lonely Deceased









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτιαπο το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ τους με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου μέσω τηςΤοδεν είναι το πρώτο κομμάτι που ακούμε απο τον διάδοχο του(2015), μιας και διαδέχεται το ομότιτλογια το οποίο κυκλοφόρησε και επίσημο vido.