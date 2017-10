/ / / Ακούστε και κατεβάστε τη νέα συλλογή της Aza Records ''A Call to Instruments vol.III"

"A Call to Instruments vol.III" tracklist:

1. The Answer? - Pure R'n'R

2. Tasos Ritos - Espase

3. 40 Steps Under - Fall

4. The Jesterdays - Undress Code

5. Penny Dreadful - Haven of Grace

6. Kappa - Mambo Queen

7. Runes - Rythm

8. Meat Injection - The Fool's Dance

9. Halfnote - Retribution

10. Maplerun - Keep on Staring

11. Six Steps Above the Earth - Darkness is just light turned inside out

12. Movement of Static - Telomeres

13. Awake & Gallo - Nowhere

14. 1/2 Southern North - Kokytos (Mourn river for me)

κυκλοφόρησε τη νέα της ψηφιακή συλλογή με τίτλοστην οποία συμμετέχουν 14 Έλληνες καλλιτέχνες της underground σκηνής.Την τρίτη συλλογή τηςμπορείτε να ακούσετε παρακάτω και να την αποκτήσετε είτε δωρεάν, είτε με ένα συμβολικό ποσό που εσείς θα επιλέξετε, μέσω της επίσημης σελίδας της εταιρίας στο bandcamp Στοσυμμετέχουν οι: