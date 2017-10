ANNIHILATOR: Lyric video για το νέο κομμάτι "One To Kill"

"For The Demented" tracklist:

01. Twisted Lobotomy

02. One To Kill

03. For The Demented

04. Pieces of You

05. The Demon You Know

06. Phantom Asylum

07. Altering The Alter

08. The Way

09. Dark

10. Not All There









Μετά το "Twisted Lobotomy" το οποίο απολαύσαμε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει, οιδίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμα κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ.Πρόκειται για το lyric video τουτο οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.Η νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος τιτλοφορείταικαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςαπο την