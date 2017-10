ANNIHILATOR: Το video του "Pieces Of You" απο το επερχόμενο album

"Αντιλαμβανόμαστε πως αυτό δεν είναι ακριβώς το πιο ευχάριστο θέμα για να γράψεις, ωστόσο στον κόσμο ενός συγγραφέα και τραγουδιστή οι ιστορίες αυτές μπορούν να δημιουργήσουν ένα τραγούδι. Ενώ πολλά απο τα τραγούδια του νέου μας άλμπουμ

For The Demented έχουν θετικά μηνύματα, αυτό δεν έχει. Πρόκειται για έναν εγκληματικά παράλογο τύπο ο οποίος δολοφονεί την 'ενοχλητική' φίλη του για να 'ησυχάσει' απο τις φωνές της. Ύστερα τρώει κομμάτια της για να την κρατήσει ζωντανή μέσα του. Ναι, είναι τρελό, αλλά όταν βλέπεις ταινίες τρόμου, εκπομπές σχετικά με εγκλήματα και έχεις μερικές μπλούζες Cannibal Corpse, συγκριτικά το βλέπεις ως ένα συγκρατημένο video."

"For The Demented" tracklist:

01. Twisted Lobotomy

02. One To Kill

03. For The Demented

04. Pieces of You

05. The Demon You Know

06. Phantom Asylum

07. Altering The Alter

08. The Way

09. Dark

10. Not All There





Οιπαρουσίασαν το video για το κομμάτιαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςαπο τηνΤο video βασίζεται σε αληθινή ιστορία και δείχνει έναν μανιακό τύπο να δολοφονεί την "ενοχλητική" του κοπέλα, την κόβει κομμάτια και τρώει μερικά απο αυτά έτσι ώστε να την κρατήσει ζωντανή μέσα του.Ο ηγέτης της μπάντας,, μεταξύ άλλων ανέφερε για το εν λόγω video:Απο την νέα δισκογραφική δουλειά των thrashers έχουμε δει και ακούσει ακόμα τα "Twisted Lobotomy" και