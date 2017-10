ARCH ENEMY: Video για το κομμάτι "The Race"

Οι Arch Enemy έχοντας μόλις ολοκληρώσει την περιοδεία τους στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία αποτελεί μέρος της Will To Power International Tour, παρουσίασαν το νέο τους video για το κομμάτι "The Race", απ' το πρόσφατο άλμπουμ τους με τίτλο "Will To Power" που κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου.