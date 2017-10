ASKING ALEXANDRIA: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album και trailer νέου κομματιού

Οι Asking Alexandria έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της επερχόμενης δισκογραφικής τους δουλειάς και παράλληλα παρουσίασαν το trailer για το νέο τους κομμάτι "Where Did It Go?"